Глава РЭО Буцаев: Просроченные продукты можно использовать как полезное вторсырье

Для проведения эксперимента не случайно была выбрана рыба Danio rerio — она имеет желудочно-кишечный тракт, схожий с человеческим. Также эта рыбка реагирует на токсичные вещества аналогично высшим позвоночным, что позволяет использовать ее для отслеживания химических веществ, имеющих тератогенный или канцерогенный потенциал для человека. Также особей данного вида можно использовать для проведения тестов на ксенобиотики и пищевые продукты, которые могут включать в рацион человека.