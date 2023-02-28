Глава РЭО Буцаев: Просроченные продукты можно использовать как полезное вторсырье

Posted 28 февраля 2023, 12:25
Published 28 февраля 2023, 12:25
Modified 28 февраля 2023, 12:25
Updated 28 февраля 2023, 12:25
В исследовании были задействованы рыбки Danio rerio, желудок которых подобен человеческому.
Издание gorod55.ru пишет, что целью проведенного эксперимента стало выявление эффективных способов утилизации продуктов питания с истекшим сроком годности и дальнейшее использование вторичного сырья из них для производства комбикормов.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, ученым университета им. Плеханова в ходе исследования необходимо было установить, можно ли использовать овощи и хлеб с истекшим сроком годности для изготовления комбикормов, а также насколько это безопасно.
Эксперты установили, что у животных, потребляющих такие корма, не последует мутаций — образцы кормов не вызвали превышения порога генотоксичности. При этом Буцаев добавил, что необходимо проводить дополнительные исследования, но уже сейчас очевидно, что просроченные продукты, образующиеся в общепите и магазинах, с большой вероятностью можно возвращать в оборот.
Ученые выбрали для исследования хлеб «Бородинский», «Дарницкий», батон «Звездный», крупу гречихи, белокочанную капусту, морковь, яблоки, мандарины, апельсины — их предварительно переработали в мелкодисперсный порошок.
Для проведения эксперимента не случайно была выбрана рыба Danio rerio — она имеет желудочно-кишечный тракт, схожий с человеческим. Также эта рыбка реагирует на токсичные вещества аналогично высшим позвоночным, что позволяет использовать ее для отслеживания химических веществ, имеющих тератогенный или канцерогенный потенциал для человека. Также особей данного вида можно использовать для проведения тестов на ксенобиотики и пищевые продукты, которые могут включать в рацион человека.
Ученые в ходе проведения эксперимента помещали особей Danio rerio в возрасте четырех месяцев в аквариум, объем которого составляет пятьдесят литров, а температура воды — 20-24 градусов. Рыбок кормили на протяжении пятнадцати дней. Всего в ходе исследования задействовали пятьсот пятьдесят особей Danio rerio, а эксперимент повторяли три раза.