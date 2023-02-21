Между РЭО и Татарстаном согласована дорожная карта по строительству трех КПО

“В январе РЭО направил в правительство республики дорожную карту по созданию основных объектов в сфере обращения с ТКО на территории Татарстана мощностью 1 млн 400 тысяч тонн в год, - рассказал Денис Буцаев. - Во время рабочего визита обсудили с руководством Татарстана детали инвестпроекта, а также подписали дорожную карту по объектам на основе концессии”.