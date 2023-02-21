Между РЭО и Татарстаном согласована дорожная карта по строительству трех КПО

Posted 21 февраля 2023, 14:13
Published 21 февраля 2023, 14:13
Modified 21 февраля 2023, 14:13
Updated 21 февраля 2023, 14:13
Как заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, компания намерена профинансировать строительство этих объектов на 19 млрд рублей через облигационный заем в рамках концессионного соглашения. Об этом пишет inkazan.ru.
Строительство этих перспективных объектов обращения с мусором на территории республики обсудили Денис Буцаев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, в ходе рабочей встречи. По результатам встречи была составлена и подписана дорожная карта проекта с первым заместителем премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным.
“В январе РЭО направил в правительство республики дорожную карту по созданию основных объектов в сфере обращения с ТКО на территории Татарстана мощностью 1 млн 400 тысяч тонн в год, - рассказал Денис Буцаев. - Во время рабочего визита обсудили с руководством Татарстана детали инвестпроекта, а также подписали дорожную карту по объектам на основе концессии”.
Ранее сообщалось, что в ходе реализации инвестпроектов в форме концессионного соглашения РЭО может выделить финансирование в размере до 95% от необходимого объема средств. Но перед этим разработка проектно-сметной документации должна быть завершена.
Благодаря строительству этих объектов регион сможет достичь целевых показателей нацпроекта “Экология” по снижению захоронения отходов на полигонах до 50%, а также по сортировке 100% ТКО на территории республики.