Глава РЭО Буцаев озвучил реальную долю утилизации отходов в России

Posted 14 февраля 2023, 13:30
Published 14 февраля 2023, 13:30
Modified 14 февраля 2023, 13:30
Updated 14 февраля 2023, 13:30
Из заявления Буцаева следует, что доля утилизации ТКО в Российской Федерации достигла в минувшем году 11,9 процентов. Об этом свидетельствуют отчеты, представленные оператору регионами в рамках реализации национального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“. По словам главы РЭО, достигнутый показатель оказался на 4,4 процента выше запланированного, - пишет newsnn.ru.
Буцаев обратил внимание на тот факт, что основные показатели масштабного нацпроекта превышены по итогам 2022 года в разы. Из общего объема отходов, образовавшихся в минувшем году в нашей стране, на обработку была направлена половина. Этот показатель на 6,9 процента выше значения, зафиксированного в 2021 году, подытожил глава РЭО.