Глава РЭО Буцаев озвучил реальную долю утилизации отходов в России

Буцаев обратил внимание на тот факт, что основные показатели масштабного нацпроекта превышены по итогам 2022 года в разы. Из общего объема отходов, образовавшихся в минувшем году в нашей стране, на обработку была направлена половина. Этот показатель на 6,9 процента выше значения, зафиксированного в 2021 году, подытожил глава РЭО.