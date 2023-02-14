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Posted 14 февраля 2023, 13:30

Published 14 февраля 2023, 13:30

Modified 14 февраля 2023, 13:30

Updated 14 февраля 2023, 13:30

Глава РЭО Буцаев озвучил реальную долю утилизации отходов в России

Глава РЭО Буцаев озвучил реальную долю утилизации отходов в России

14 февраля 2023, 13:30
Фото: 1MI.
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев проинформировал о результатах реформы, которая была проведена в прошлом году в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Из заявления Буцаева следует, что доля утилизации ТКО в Российской Федерации достигла в минувшем году 11,9 процентов. Об этом свидетельствуют отчеты, представленные оператору регионами в рамках реализации национального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“. По словам главы РЭО, достигнутый показатель оказался на 4,4 процента выше запланированного, - пишет newsnn.ru.

Буцаев обратил внимание на тот факт, что основные показатели масштабного нацпроекта превышены по итогам 2022 года в разы. Из общего объема отходов, образовавшихся в минувшем году в нашей стране, на обработку была направлена половина. Этот показатель на 6,9 процента выше значения, зафиксированного в 2021 году, подытожил глава РЭО.

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