РЭО намерен вложить в строительство КПО в Липецкой области 2,6 млрд рублей

Posted 10 февраля 2023, 10:07
Published 10 февраля 2023, 10:07
Modified 10 февраля 2023, 10:07
Updated 10 февраля 2023, 10:07
По словам Буцаева, стоимость объекта оценивается в 3,4 млрд рублей. При этом большую часть средств может компенсировать РЭО. Сейчас оператор ждёт заявку от концессионера на получение 2,6 млрд рублей, пишет newsnn.ru.
Новый комплекс по переработке отходов сможет обрабатывать до 200 000 тонн ТКО в год и 78 000 тонн утилизировать. Строительство КПО позволит Липецкой области достичь показателей федерального проекта по сортировке и снижению захоронения ТКО.
Объект будет обслуживать Липецк, Липецкий район и ещё два района. Он должен заработать до 2024 года.
Отмечается, что Российский экологический оператор оказывает инвесторам не только финансовую помощь. Специалисты РЭО проводят консультации по вопросам применения и развития передовых технологических решений в сфере обращения с ТКО.
Также РЭО помогает готовить и воплощать в жизнь концессионные проекты в этой сфере. Оператор может компенсировать до 95% от стоимости проекта с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России. Таким образом, концессионные проекты в субъектах РФ финансируются по ставке менее 6% годовых.