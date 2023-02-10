РЭО намерен вложить в строительство КПО в Липецкой области 2,6 млрд рублей

Также РЭО помогает готовить и воплощать в жизнь концессионные проекты в этой сфере. Оператор может компенсировать до 95% от стоимости проекта с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России. Таким образом, концессионные проекты в субъектах РФ финансируются по ставке менее 6% годовых.