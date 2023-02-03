Буцаев: РЭО профинансирует строительство объектов по обращению с ТКО в Подмосковье

Posted 3 февраля 2023, 14:11
Published 3 февраля 2023, 14:11
Modified 3 февраля 2023, 14:11
Updated 3 февраля 2023, 14:11
Глава РЭО проинформировал о том, что наблюдательный совет компании одобрил инициативу о софинансировании проектов в формате выделения льготных займов из средств облигационных выпусков, пишет newsnn.ru.
К концу июня в строй планируют ввести вторые очереди комплексов «Сергиево-Посадский МПК», «МПК Каширский» и «МПК Коломенский». Дополнительно к действующим мощностям каждое из этих предприятий будет ежегодно обрабатывать по 600 тысяч тонн ТКО, а по 300 тысяч тонн в год будут направлять при этом на утилизацию, заявил Буцаев.
«То есть 50 процентов поступающих на заводы отходов будет переработано, что соответствует нашей национальной цели: 100-процентной обработке отходов и снижению захоронения в два раза к 2030 году, - констатировал руководитель компании. - Суммарно РЭО выделит на создание этих объектов 6,1 миллиарда рублей. Для финансирования проектов РЭО применяет меру поддержки, которую нам одобрило правительство в прошлом году, - предоставление льготных займов за счет средств облигационных выпусков РЭО».
Реализацию строительства объектов предусматривает федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Субсидирование определенной части купонного дохода по облигациям оператора обеспечивает сохранение требуемой рыночной доходности для тех, кто покупает бумаги. При этом сокращается финансирование для инвесторов, а в конечном итоге удастся сдержать темп роста тарифов, отметил Буцаев.
Проекты реализуют входящие в группу компаний «РТ-Инвест» общества с ограниченной ответственностью «Сергиево-Посадский МПК», «МПК Каширский» и «МПК Коломенский». Следует отметить, что «РТ-Инвест» ранее заняла позицию самого крупного партнера биржи вторичных материальных ресурсов компании.
Ранее Буцаев заявлял о том, что РЭО вложит в подмосковные комплексы 5,2 миллиарда рублей, однако сумму изменили в связи с пересмотром условий. РЭО решил выделить средства в рамках иной меры поддержки через льготный заем за счет размещения бумаг на бирже. Изначально проект планировалось профинансировать за счет приобретения облигаций на основании правительственного постановления № 1727.