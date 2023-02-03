Буцаев: РЭО профинансирует строительство объектов по обращению с ТКО в Подмосковье

К концу июня в строй планируют ввести вторые очереди комплексов «Сергиево-Посадский МПК», «МПК Каширский» и «МПК Коломенский». Дополнительно к действующим мощностям каждое из этих предприятий будет ежегодно обрабатывать по 600 тысяч тонн ТКО, а по 300 тысяч тонн в год будут направлять при этом на утилизацию, заявил Буцаев.