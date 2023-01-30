Буцаев: В РФ четыре региона стали лидерами по созданию экопунктов

Posted 30 января 2023, 11:20
Published 30 января 2023, 11:20
Modified 30 января 2023, 11:20
Updated 30 января 2023, 11:20
По словам руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в Нижегородской области 53 действующих экопункта. Второе место у Белгородской области – 24, третье за Свердловской – 20. Четвёртую строчку занимает Воронежская область – 11. Еще в 15 регионах открыто от 2 до 10 экопунктов, в 15 регионах функционирует по 1 такому пункту, пишет newsnn.ru.
Буцаев рассказал, что в эти пункты население приносит металлические, пластиковые, бумажные и прочие отходы, которые затем можно отправлять на переработку. В ряде пунктов принимают опасные отходы, а также мебель и бытовую технику.
Глава РЭО отметил, что создание экопунктов – важная часть перехода к экономике замкнутого цикла, для которой характерна переработка отходов с целью дальнейшего направления вторсырья для производства различных товаров.
На сегодняшний день регоператоры уже открыли 51 экопункт в 15 регионах нашей страны, 16 из которых открыты в 2022 году в 9 регионах. В этом году к процессу намерены подключиться ещё 10 региональных операторов.
По словам заместителя генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, в стране сейчас действуют 705 пунктов приёма различных типов отходов, включая экопункты.