newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января 2023, 11:20

Published 30 января 2023, 11:20

Modified 30 января 2023, 11:20

Updated 30 января 2023, 11:20

Буцаев: В РФ четыре региона стали лидерами по созданию экопунктов

Буцаев: В РФ четыре региона стали лидерами по созданию экопунктов

30 января 2023, 11:20
По числу созданных для приёма отходов экопунктов безусловным лидером является Нижегородская область. За ней идут Белгородская, Свердловская и Воронежская.

По словам руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева, в Нижегородской области 53 действующих экопункта. Второе место у Белгородской области – 24, третье за Свердловской – 20. Четвёртую строчку занимает Воронежская область – 11. Еще в 15 регионах открыто от 2 до 10 экопунктов, в 15 регионах функционирует по 1 такому пункту, пишет newsnn.ru.

Буцаев рассказал, что в эти пункты население приносит металлические, пластиковые, бумажные и прочие отходы, которые затем можно отправлять на переработку. В ряде пунктов принимают опасные отходы, а также мебель и бытовую технику.

Глава РЭО отметил, что создание экопунктов – важная часть перехода к экономике замкнутого цикла, для которой характерна переработка отходов с целью дальнейшего направления вторсырья для производства различных товаров.

На сегодняшний день регоператоры уже открыли 51 экопункт в 15 регионах нашей страны, 16 из которых открыты в 2022 году в 9 регионах. В этом году к процессу намерены подключиться ещё 10 региональных операторов.

По словам заместителя генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, в стране сейчас действуют 705 пунктов приёма различных типов отходов, включая экопункты.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика