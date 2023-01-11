Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг появится в России

В задачи центра войдет формирование отечественных национальных стандартов халяль. При этом во внимание будут взяты фактор соответствия международным требованиям и сокращение расходов производителей на сертификацию за счет признания отечественных сертификатов за рубежом. Сотрудники центра займутся стандартизацией, сертификацией, отслеживанием качества продукции, популяризацией сертифицированных продуктов халяль на внутреннем рынке России и в других странах. Об этом сообщили newsnn.