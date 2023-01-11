Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг появится в России

Posted 11 января 2023, 18:49
Published 11 января 2023, 18:49
Modified 25 июля, 21:39
Updated 25 июля, 21:39
В задачи центра войдет формирование отечественных национальных стандартов халяль. При этом во внимание будут взяты фактор соответствия международным требованиям и сокращение расходов производителей на сертификацию за счет признания отечественных сертификатов за рубежом. Сотрудники центра займутся стандартизацией, сертификацией, отслеживанием качества продукции, популяризацией сертифицированных продуктов халяль на внутреннем рынке России и в других странах. Об этом сообщили newsnn.
Как заявил советник президента РФ Антон Кобяков, проект Росконгресса и Роскачества даст возможность в рамках ПМЭФ-2023 осуществить рекламу отечественной сертифицированной халяльной продукции, обсудить экономические вопросы, способы популяризации товаров, а также наладить сотрудничество России с другими государствами и международными исламскими организациями.
Ежегодный оборот индустрии халяль в мире сегодня превысил 2 трлн долл. США. Это быстро развивающееся направление: темпы его роста составляют минимум 5% в год. За счет увеличения численности мусульманского населения в мире к 2025 году доля продуктов халяль достигнет 20% от общего показателя изготовленной в мире продукции.
Как рассказал глава АНО «Российская система качества» Максим Протасов, за минувшие три года РФ смогла вдвое повысить объем экспорта продукции, отвечающей стандарту халяль. Ожидается, что в следующем году экспорт отечественного халяля в арабские страны составит 400 млн долларов, а к 2030-му — 700 млн. Работа центра компетенций будет способствовать формированию доверия к российской халяльной продукции у отечественных и зарубежных покупателей.
Отечественные эксперты планируют создать методологию производства халяльной продукции, качество и безопасность которой не будут уступать стандартам, принятым в ключевых секторах пищевой промышленности.