Дирекция конкурса "Лучник Future" продлила прием работ до конца января

Posted 10 января 2023, 12:17
Published 10 января 2023, 12:17
Modified 10 января 2023, 12:17
Updated 10 января 2023, 12:17
99 студенческих команд из 42 вузов уже подали онлайн-заявки на конкурс. География участников представлена двадцатью городами страны, пишет newsnn.ru.
Крупнейшие отечественные предприятия выступили в качестве партнеров мероприятия. Это «Ситикард», «Форум Доноров», Трубная металлургическая компания, «Норильский никель» и «Полюс Вернинское». Более подробно с задачами можно ознакомиться на официальном сайте «Лучник Future».
Условия конкурса предусматривают поиск студентами решений задач от компаний - партнеров конкурса. Это может быть составление перечня предложений для одного кейса или решение нескольких задач. Например, участники должны будут разрабатывать стратегии коммуникации, создавать PR-кампании, проводить работу с целевыми аудиториями или решать реальные задачи компаний, выбирая при этом наиболее эффективные механизмы взаимодействия.
Конкурс был учрежден дирекцией «Серебряного Лучника» - национальной премии в области развития общественных связей. За реализацию проекта отвечает КА JM Communications. Информационную поддержку конкурса обеспечивает медиахолдинг 1MI.