Дирекция конкурса "Лучник Future" продлила прием работ до конца января

Условия конкурса предусматривают поиск студентами решений задач от компаний - партнеров конкурса. Это может быть составление перечня предложений для одного кейса или решение нескольких задач. Например, участники должны будут разрабатывать стратегии коммуникации, создавать PR-кампании, проводить работу с целевыми аудиториями или решать реальные задачи компаний, выбирая при этом наиболее эффективные механизмы взаимодействия.