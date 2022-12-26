В ФОМС сообщили о возможностях получить медпомощь в любом регионе РФ

Posted 26 декабря 2022, 14:49
Published 26 декабря 2022, 14:49
Modified 26 декабря 2022, 14:51
Updated 26 декабря 2022, 14:51
В фонде сообщили: штриховой код представляет собой уникальную последовательность символов в машиночитаемом виде. Его присваивают сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц (ЕРЗ). Все граждане РФ вправе получить полис ОМС со дня регистрации рождения, пишет newsnn.ru. Исключение составляют военнослужащие и приравненные к ним. Полис могут также получить иностранцы, люди без гражданства – на период проживания в РФ после регистрации в соответствующих органах. Такое право есть и у беженцев, вынужденных переселенцев, граждан из стран ЕАЭС.
Из-за введения цифрового полиса ОМС утвердили новые правила персонифицированного учета в системе обязательного медстрахования. Отныне информация о застрахованных собрана в ЕРЗ, что исключает дублирование данных, делает процедуру оформления документов проще, а обмен сведениями между всеми участниками системы ОМС – быстрее.
Если человек застрахован в системе ОМС и имеет полис в бумажном или пластиковом виде, то в ЕРЗ у него уже сформирован цифровой полис. Оформлять его должны только те, кто получает полис ОМС впервые, например при получении гражданства России.
С 1 декабря текущего года все новорожденные автоматически вносятся в ЕРЗ. Основанием для этого является свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС. Однако страховую медицинскую организацию для ребенка родителям нужно выбирать самим. Что касается полученных ранее полисов ОМС, как бумажных, так и пластиковых, их выдавать больше не будут. При этом они продолжат действовать, и менять их не потребуется.
Для граждан РФ полис ОМС является бессрочным – его номер остается неизменным. При изменении персональных данных нужно уведомить страховую медорганизацию об изменении в течение одного месяца с того дня, когда данные изменения произошли.
Цифровой полис ОМС можно оформить в личном кабинете на едином портале государственных услуг (ЕПГУ), а далее – сохранить на любом электронном устройстве, например смартфоне. Кроме того, можно получить его в виде выписки из ЕРЗ с данными полиса и штриховым кодом. Выписка выдается по запросу в вашей страховой медорганизации.