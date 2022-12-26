В ФОМС сообщили о возможностях получить медпомощь в любом регионе РФ

С 1 декабря текущего года все новорожденные автоматически вносятся в ЕРЗ. Основанием для этого является свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС. Однако страховую медицинскую организацию для ребенка родителям нужно выбирать самим. Что касается полученных ранее полисов ОМС, как бумажных, так и пластиковых, их выдавать больше не будут. При этом они продолжат действовать, и менять их не потребуется.