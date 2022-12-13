В едином регистре собрали почти 145 млн записей о застрахованных в ОМС

Posted 13 декабря 2022, 19:39
Published 13 декабря 2022, 19:39
Modified 13 декабря 2022, 19:39
Updated 13 декабря 2022, 19:39
В рамках этой инициативы территориальные фонды ОМС получают право использования в течение еще двух лет одновременно и регионального, и федерального (единого) регистров застрахованных для информационного обмена.
Сообщается, что с 1 января 2025 г. обмен данными будет осуществляться в едином регистре застрахованных в ОМС.
Одновременно с цифровым полисом ОМС с 1 декабря 2022 года ФОМС запустил в работу единый регистр застрахованных. Сейчас в нем содержится порядка 145 млн записей. Об этом пишет interfax.ru.
Субъектам РФ предоставлено дополнительное время для налаживания прямого обмена информацией между ЛПУ, территориальными фондами ОМС и единым регистром без задействования территориальных сегментов ГИС ОМС, на данный момент такая техническая возможность имеется не у всех.
Инновация в будущем должна способствовать улучшению качества информационного обмена для учета и оплаты медицинской помощи в рамках ОМС, а также обеспечить возможность полномасштабного перехода на электронные полисы.
Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал, что период перехода в сфере эксплуатации региональных систем территориальных фондов в целом не окажет влияние на работу единого регистра застрахованных лиц. Взаимодействие между ведомствами - участниками системы ОМС осуществляется в соответствии с законодательством в сфере ОМС. Полис, ранее полученный в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не требует. Помимо этого, страховыми медицинскими организациями с 1 декабря 2022 года гражданам выдают и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащие в том числе и штриховой код.
Тот факт, что застрахованным в ОМС нет необходимости срочно менять полисы старого образца, подтвердил и Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков. Он отметил, что страховые компании предоставляют застрахованным консультации и объясняют порядок получения полиса в форме выписки из ЕРЗ, для максимально комфортного для граждан внедрения полиса ОМС в электронном формате.
Ранее стало известно, что граждане, застрахованные в системе ОМС и актуализировавшие данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря 2022 года могут оформить цифровой полис ОМС.