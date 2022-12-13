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Posted 13 декабря 2022, 19:39

Published 13 декабря 2022, 19:39

Modified 13 декабря 2022, 19:39

Updated 13 декабря 2022, 19:39

В едином регистре собрали почти 145 млн записей о застрахованных в ОМС

В едином регистре собрали почти 145 млн записей о застрахованных в ОМС

13 декабря 2022, 19:39
Фото: 1MI.
Госдума России утвердила во втором чтении поправку в закон об обязательном медицинском страховании.

В рамках этой инициативы территориальные фонды ОМС получают право использования в течение еще двух лет одновременно и регионального, и федерального (единого) регистров застрахованных для информационного обмена. 

Сообщается, что с 1 января 2025 г. обмен данными будет осуществляться в едином регистре застрахованных в ОМС.

Одновременно с цифровым полисом ОМС с 1 декабря 2022 года ФОМС запустил в работу единый регистр застрахованных. Сейчас в нем содержится порядка 145 млн записей. Об этом пишет interfax.ru.

Субъектам РФ предоставлено дополнительное время для налаживания прямого обмена информацией между ЛПУ, территориальными фондами ОМС и единым регистром без задействования территориальных сегментов ГИС ОМС, на данный момент такая техническая возможность имеется не у всех. 

Инновация в будущем должна способствовать улучшению качества информационного обмена для учета и оплаты медицинской помощи в рамках ОМС, а также обеспечить возможность полномасштабного перехода на электронные полисы.

Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал, что период перехода в сфере эксплуатации региональных систем территориальных фондов в целом не окажет влияние на работу единого регистра застрахованных лиц. Взаимодействие между ведомствами - участниками системы ОМС осуществляется в соответствии с законодательством в сфере ОМС. Полис, ранее полученный в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не требует. Помимо этого, страховыми медицинскими организациями с 1 декабря 2022 года гражданам выдают и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащие в том числе и штриховой код.

Тот факт, что застрахованным в ОМС нет необходимости срочно менять полисы старого образца, подтвердил и Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков. Он отметил, что страховые компании предоставляют застрахованным консультации и объясняют порядок получения полиса в форме выписки из ЕРЗ, для максимально комфортного для граждан внедрения полиса ОМС в электронном формате.

Ранее стало известно, что  граждане, застрахованные в системе ОМС и актуализировавшие данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря 2022 года могут оформить цифровой полис ОМС.

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