В едином регистре собрали почти 145 млн записей о застрахованных в ОМС

Председатель ФОМС Илья Баланин рассказал, что период перехода в сфере эксплуатации региональных систем территориальных фондов в целом не окажет влияние на работу единого регистра застрахованных лиц. Взаимодействие между ведомствами - участниками системы ОМС осуществляется в соответствии с законодательством в сфере ОМС. Полис, ранее полученный в форме бумажного документа или пластиковой карты, действителен и замены не требует. Помимо этого, страховыми медицинскими организациями с 1 декабря 2022 года гражданам выдают и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащие в том числе и штриховой код.