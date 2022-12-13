Эксперты оценили введение цифрового полиса ОМС

С 1 декабря граждане РФ могут использовать электронный полис обязательного медицинского страхования. При этом его бумажный вариант в медучреждениях предъявлять уже не потребуется, достаточно будет взять с собой только паспорт.

По мнению экспертов, цифровой полис ОМС упростит получение медицинских услуг, повысит эффективность и прозрачность отечественной системы здравоохранения. Глава АО «Мосэкспертиза» Владимир Гришин отметил, что бумажные полисы ОМС, которые есть у каждого гражданина Российской Федерации, теперь необязательно носить с собой. Он напомнил, что сегодня весь мир стремится к цифровизации, пишет newizv.ru. Чтобы получить цифровой полис ОМС, достаточно попасть в регистр и выбрать медицинскую страховую организацию. Председатель ФОМС Илья Баланин сообщил, что введение электронных полисов не означает их отмену на материальных носителях. Привычные бумажные полисы по-прежнему действуют. Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шупло считает, что цифровые полисы не только ускорят заполнение документов, но и снизят вероятность ошибок, а также упростят обмен информацией. По словам Шупло, изменения должны объединить данные о пациенте, обращающемся в региональные или федеральные учреждения за медпомощью. Это в том числе позволит оптимизировать бюджет. Номер электронного полиса привязывается к персональным данным россиян и тех, кто имеет право на его получение. Он будет доступен для всех медицинских структур, включенных в систему ОМС. По информации ТАСС, автоматически вносятся в регистр застрахованных новорожденные. Для этого будут использоваться выданные в ЗАГСе свидетельства о рождении. Также автоматом попадут в регистр лица, которые получили гражданство РФ. Остальные граждане для получения цифрового полиса могут одновременно подать два заявления. Первое – о включении в регистр с выдачей нового полиса ОМС, второе – о выборе страховой медицинской организации.