Власти Перми: Около 70% киосков и павильонов будут ликвидированы после Нового года

В периоды пандемии администрация обязана была продлить договоры аренды земли с владельцами НТО. Однако вместо этого власти вынудили предпринимателей подписать соглашения об отсрочке демонтажа до конца 2022 года. Весной этого года на фоне сложной экономической обстановки федеральные власти приняли решение продлить договоры аренды для НТО на 7 лет без каких-либо ограничений. Речь идет об объектах, срок которых истекает в период с марта 2022-го по март 2026 года. Об этом пишет properm.ru.