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Posted 1 декабря 2022, 11:22

Published 1 декабря 2022, 11:22

Modified 1 декабря 2022, 11:22

Updated 1 декабря 2022, 11:22

Власти Перми: Около 70% киосков и павильонов будут ликвидированы после Нового года

Власти Перми: Около 70% киосков и павильонов будут ликвидированы после Нового года

1 декабря 2022, 11:22
С 1 января следующего года власти Перми начнут новый этап борьбы с нестационарными торговыми объектами (НТО). Из 340 киосков и павильонов, расположенных на муниципальной территории, 200 пойдут под снос. Из 600 объектов на частных территориях будут снесены 400.

В периоды пандемии администрация обязана была продлить договоры аренды земли с владельцами НТО. Однако вместо этого власти вынудили предпринимателей подписать соглашения об отсрочке демонтажа до конца 2022 года. Весной этого года на фоне сложной экономической обстановки федеральные власти приняли решение продлить договоры аренды для НТО на 7 лет без каких-либо ограничений. Речь идет об объектах, срок которых истекает в период с марта 2022-го по март 2026 года. Об этом пишет properm.ru.

Таким образом, город может лишиться 200 торговых точек уже в начале января. В случае принудительного демонтажа на муниципальной земле останется только 100 киосков и павильонов. Следует отметить, что по нормативам их должно быть минимум 750.

Также пермские власти подали 300 исков к предпринимателям о приведении в соответствие с типовыми проектами 400 действующих НТО. Требования распространяются не только на цвет стен и размер букв на вывесках. Установлены критерии и площади павильонов. Она должны быть 28 или 30 квадратных метров. Однако фактически многим хватит и 10 квадратов.

Как передает издание properm.ru, если городская администрация не будет вести переговоры с владельцами НТО, то в следующем году весь малоформатный бизнес Перми переживет катастрофу. Многим жителям, привыкшим покупать нужные товары в привычных местах, придется искать новые торговые точки. Сотрудники же снесенных павильонов и киосков вынуждены будут искать новую работу.

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