Буцаев: РЭО продолжает расширять функционал электронной торговой площадки

Posted 25 ноября 2022, 11:15
Published 25 ноября 2022, 11:15
Modified 25 ноября 2022, 11:19
Updated 25 ноября 2022, 11:19
Так, в личном кабинете теперь можно добавлять географические координаты и видеть замороженные деньги в сделках. Об этом информирует 360tv.ru.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о расширении функционал электронной торговой площадки. Она становится еще более удобной. На Бирже ВМР контрагенты получили возможность размещать лоты, заключать сделки по переработке мусора, купле-продажи вторсырья и вторичных ресурсов. База площадки расположена на домене РЭО. Оставить отзыв или задать вопрос о его работе можно через обратную форму связи.
Буцаев назвал главной задачей биржи сделать отрасль обращения с отходами и исполнение расширенной ответственности производителей прозрачными. Необходимо видеть весь цикл движения мусора в Российской Федерации.
В разделе «Лоты» появились новые функции. Речь идет о возможности прикрепления фотографий при создании лота, указании срока для подписания протокола и договора при создании лота, нотификации на почту о приближении срока для подписания протокола или договора, добавлении сокращения для указания формы организаций (МУП, ГУП и т. д.), нотификации при отказе от предложения по лоту и при закрытии лота организатором, расчете и отображение комиссии при совершении сделки при окончании льготного периода. Там же добавились группы вторичного сырья.
В разделе «Тарифы» добавили нотификацию о приближении срока оплаты по тарифному плану, механизм продления тарифа и предупреждение при «даунгрейдинге» тарифного плана.
По словам руководителя проекта «Биржа ВМР» Заура Абдурахимова, в личном кабинете для фактического адреса добавили ввод географических координат. Так удастся установить местонахождение на полигонах и кадастровых участках. Специалисты добавили отображение замороженных средств в сделках.
Площадку отличает обязательная верификация утилизаторов, желающих на ней разместиться, в соответствующем реестре Единой государственной системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). Информацию о каждой сделке с ними постоянно направляют в данную систему. Утилизаторы в реестре подтверждают собственные мощности. Отметим, что Биржу ВМР создали в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».