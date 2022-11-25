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Posted 25 ноября 2022, 11:15

Published 25 ноября 2022, 11:15

Modified 25 ноября 2022, 11:19

Updated 25 ноября 2022, 11:19

Буцаев: РЭО продолжает расширять функционал электронной торговой площадки

Буцаев: РЭО продолжает расширять функционал электронной торговой площадки

25 ноября 2022, 11:15
Фото: 1MI.
Электронная торговая площадка (ЭТП) предназначена для купли-продажи вторичного сырья. Ее в сентябре 2023 года презентовал Российский экологический оператор (РЭО). Недавно в ЭТП появились новые функции.

Так, в личном кабинете теперь можно добавлять географические координаты и видеть замороженные деньги в сделках. Об этом информирует 360tv.ru.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о расширении функционал электронной торговой площадки. Она становится еще более удобной. На Бирже ВМР контрагенты получили возможность размещать лоты, заключать сделки по переработке мусора, купле-продажи вторсырья и вторичных ресурсов. База площадки расположена на домене РЭО. Оставить отзыв или задать вопрос о его работе можно через обратную форму связи.

Буцаев назвал главной задачей биржи сделать отрасль обращения с отходами и исполнение расширенной ответственности производителей прозрачными. Необходимо видеть весь цикл движения мусора в Российской Федерации.

В разделе «Лоты» появились новые функции. Речь идет о возможности прикрепления фотографий при создании лота, указании срока для подписания протокола и договора при создании лота, нотификации на почту о приближении срока для подписания протокола или договора, добавлении сокращения для указания формы организаций (МУП, ГУП и т. д.), нотификации при отказе от предложения по лоту и при закрытии лота организатором, расчете и отображение комиссии при совершении сделки при окончании льготного периода. Там же добавились группы вторичного сырья.

В разделе «Тарифы» добавили нотификацию о приближении срока оплаты по тарифному плану, механизм продления тарифа и предупреждение при «даунгрейдинге» тарифного плана.

По словам руководителя проекта «Биржа ВМР» Заура Абдурахимова, в личном кабинете для фактического адреса добавили ввод географических координат. Так удастся установить местонахождение на полигонах и кадастровых участках. Специалисты добавили отображение замороженных средств в сделках.

Площадку отличает обязательная верификация утилизаторов, желающих на ней разместиться, в соответствующем реестре Единой государственной системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). Информацию о каждой сделке с ними постоянно направляют в данную систему. Утилизаторы в реестре подтверждают собственные мощности. Отметим, что Биржу ВМР создали в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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