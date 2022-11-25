Буцаев: РЭО продолжает расширять функционал электронной торговой площадки

В разделе «Лоты» появились новые функции. Речь идет о возможности прикрепления фотографий при создании лота, указании срока для подписания протокола и договора при создании лота, нотификации на почту о приближении срока для подписания протокола или договора, добавлении сокращения для указания формы организаций (МУП, ГУП и т. д.), нотификации при отказе от предложения по лоту и при закрытии лота организатором, расчете и отображение комиссии при совершении сделки при окончании льготного периода. Там же добавились группы вторичного сырья.