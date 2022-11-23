Сбер назвал имена победителей ежегодной Научной премии

Лауреатами премии становятся ученые, исследования которых вносят значимый вклад в научно-технический прогресс. Заявки на ее получение проверялись в рамках независимой экспертизы. К данному процессу привлекли 392 российских и зарубежных ученых. На основе экспертизы ученые советы выявили финалистов в различных номинациях. Окончательное решение по каждой кандидатуре вынес комитет премии, членами которого стали академики РАН и эксперты мирового масштаба.