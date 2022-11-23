Сбер назвал имена победителей ежегодной Научной премии

Posted 23 ноября 2022, 18:30
Published 23 ноября 2022, 18:30
Modified 23 ноября 2022, 18:32
Updated 23 ноября 2022, 18:32
По информации tass.ru, сопредседателями комитета премии выступили председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новосёлов.
Лауреатами премии становятся ученые, исследования которых вносят значимый вклад в научно-технический прогресс. Заявки на ее получение проверялись в рамках независимой экспертизы. К данному процессу привлекли 392 российских и зарубежных ученых. На основе экспертизы ученые советы выявили финалистов в различных номинациях. Окончательное решение по каждой кандидатуре вынес комитет премии, членами которого стали академики РАН и эксперты мирового масштаба.
В номинации «Физические науки» победил Юрий Оганесян – академик РАН, доктор физико-математических наук.
В номинации «Науки о жизни» лидером оказался Александр Габибов – академик РАН, доктор химических наук.
В номинации «Цифровая вселенная» первое место занял Александр Холево – академик РАН, доктор физико-математических наук.
Каждому лауреату будет выделено по 20 млн рублей.
Глава Сбера Герман Греф поздравил победителей. Он рассказал, что Научная премия была задумана как один из способов поддержки научного сообщества. Главная цель премии – предоставить ученым возможность работать на благо своей страны и всего мира.