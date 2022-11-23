newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября 2022, 18:30

Published 23 ноября 2022, 18:30

Modified 23 ноября 2022, 18:32

Updated 23 ноября 2022, 18:32

Сбер назвал имена победителей ежегодной Научной премии

Сбер назвал имена победителей ежегодной Научной премии

23 ноября 2022, 18:30
Фото: 1MI.
На международной конференции Artificial Intelligence Journey Сбербанк объявил имена лауреатов Научной премии, которая проводится каждый год. Награда учреждена с целью поощрения ученых, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в России.

По информации tass.ru, сопредседателями комитета премии выступили председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новосёлов.

Лауреатами премии становятся ученые, исследования которых вносят значимый вклад в научно-технический прогресс. Заявки на ее получение проверялись в рамках независимой экспертизы. К данному процессу привлекли 392 российских и зарубежных ученых. На основе экспертизы ученые советы выявили финалистов в различных номинациях. Окончательное решение по каждой кандидатуре вынес комитет премии, членами которого стали академики РАН и эксперты мирового масштаба.

В номинации «Физические науки» победил Юрий Оганесян – академик РАН, доктор физико-математических наук.

В номинации «Науки о жизни» лидером оказался Александр Габибов – академик РАН, доктор химических наук.

В номинации «Цифровая вселенная» первое место занял Александр Холево – академик РАН, доктор физико-математических наук.

Каждому лауреату будет выделено по 20 млн рублей.

Глава Сбера Герман Греф поздравил победителей. Он рассказал, что Научная премия была задумана как один из способов поддержки научного сообщества. Главная цель премии – предоставить ученым возможность работать на благо своей страны и всего мира.

 

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика