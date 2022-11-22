Исследование «Синергии» показало, чем хотят заниматься школьники в будущем

Posted 22 ноября 2022, 19:13
Published 22 ноября 2022, 19:13
Modified 25 июля, 21:01
Updated 25 июля, 21:01
Как оказалось, большая часть школьников и студентов колледжей имеют способности для работы на промышленном производстве ‑ 12,6% опрошенных, заниматься креативными индустриями могут 11,4%, информационными технологиями ‑ 10,7%, строительством и архитектурой ‑ 10%, транспортом и логистикой ‑ 9,5%, медициной ‑ 7,2% и маркетингом ‑ 7%. Об этом сообщает karelinform.
Результаты тестов имеют отличия в каждом регионе страны. Как объяснил ректор университета «Синергия» Артём Васильев, проведенный анализ дал возможность выявить интересные тренды. Помимо традиционно сильной естественнонаучной школы, дающей навыки для работы в промышленности и информационных технологиях, все большее развитие обретает креативная сфера. Причины заключаются в изменениях в школьных и вузовских образовательных программах, а также в недавнем развитии туристической сферы в некоторых регионах. Помимо этого, на юге РФ растет популярность строительной отрасли.
Тесты выявили профессиональные предпочтения ребят, а также уровень их владения гибкими навыками. Так называемые soft skills — это способности, в большей степени зависящие от черт характера человека и в меньшей — от приобретенных им профессиональных качеств. В целом у участников опроса более всего развиты внимание, ответственность, цифровые навыки, креативность и стрессоустойчивость. Хуже дела обстоят с навыками критического мышления, пространственными способностями, эмоциональным интеллектом, коммуникативностью, умением работать в команде, логическим мышлением.
Тестирование молодых людей было организовано на профориентационной платформе Synergy Start — synergystart.ru. Площадку разработал университет «Синергия» совместно с экспертами по детской психологии и карьерному консультированию.