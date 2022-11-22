Исследование «Синергии» показало, чем хотят заниматься школьники в будущем

Тесты выявили профессиональные предпочтения ребят, а также уровень их владения гибкими навыками. Так называемые soft skills — это способности, в большей степени зависящие от черт характера человека и в меньшей — от приобретенных им профессиональных качеств. В целом у участников опроса более всего развиты внимание, ответственность, цифровые навыки, креативность и стрессоустойчивость. Хуже дела обстоят с навыками критического мышления, пространственными способностями, эмоциональным интеллектом, коммуникативностью, умением работать в команде, логическим мышлением.