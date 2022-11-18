Шандалович: Семьи мобилизованных получат деньги, сэкономленные карельским парламентом

Posted 18 ноября 2022, 20:32
Published 18 ноября 2022, 20:32
Modified 25 июля, 21:37
Updated 25 июля, 21:37
Парламентарии проголосовали за поправку о выделении 400 тыс. рублей семьям мобилизованных жителей республики. Эти средства были сэкономлены карельским Заксобранием в результате выхода из состава Парламентской конференции Балтийского моря.
С таким предложением выступили восемь депутатов, среди которых председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, сообщает karelinform.ru.
Как считает спикер Заксобрания, решение уйти из европейской организации, ставшей русофобской, было правильным. Сэкономленные на взносах деньги нужны военнослужащим, выполняющим боевые задачи.
В рамках заседания также было предложено повысить доходную и расходную части бюджета на этот год на 723,5 млн рублей за счет повышения налоговых и неналоговых поступлений.
В целом объем доходов достиг 74,9 млрд рублей, расходов — 81,9 млрд рублей. Дефицит равен 7 млрд рублей.
Помимо этого, на заседании парламентарии Карелии в первом чтении согласовали проект республиканского бюджета на будущий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно документу, планируемые доходы достигнут 76,2 млрд рублей, расходы — 80 млрд рублей, дефицит составит 3,8 млрд рублей. Приоритетами нового бюджета являются статьи расходов на оплату труда бюджетников, соцподдержка, воплощение национальных, инвестиционных и инфраструктурных проектов. Соцсфера занимает 65% всего бюджета.
На развитие сферы здравоохранения предложено потратить 13,8 млрд рублей, на образование — 17,1 млрд рублей, соцзащиту граждан — 12,9 млрд рублей, улучшение транспортной системы — 12,6 млрд рублей.
По словам Шандаловича, в этом году проект бюджета обсуждался не только на заседании комитета по бюджету и налогам, но и в профильных комитетах. Это способствовало принятию продуманных решений, что особенно актуально в нынешней геополитической ситуации.
Председатель парламента уточнил, что работа над бюджетом будет продолжена совместно. Поправки к проекту должны быть подготовлены к 28 ноября.