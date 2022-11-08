РЭО: экотехнопарк под Петербургом станет перерабатывать пластик и шины

Posted 8 ноября 2022, 13:24
Published 8 ноября 2022, 13:24
Modified 8 ноября 2022, 13:24
Updated 8 ноября 2022, 13:24
«КоммерсантЪ — Санкт-Петербург» сообщает, что резиденты парка планируют перерабатывать сельскохозяйственный и промышленный мусор. В Российском экологическом операторе (РЭО) эту информацию опровергли, пишет 360tv.ru.
В создание парка вложат пять миллиардов рублей. На его территории создадут 350 дополнительных рабочих мест. За 2023 год парк должен принести налоговых поступлений до 200 миллионов рублей.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, под Санкт-Петербургом при реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» возведут один из восьми пилотных экопромышленных парков. В число его резидентов войдут заводы, на которых изготавливают гранулы вторичного пластика из переработанной полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП) и резиновую крошку, необходимую для укладки дорожного покрытия, из утилизированных резинотехнических изделий и автомобильных шин.
Буцаев пояснил, что контракты с оператором проходят согласование у инвесторов. В экопромышленном парке под Санкт-Петербургом вся деятельность по запуску объектов по утилизации мусора и виды отходов, предполагаемых к утилизации, будут заранее согласовывать с местными чиновниками.
Руководить деятельностью экопромышленного парка станет «дочка» РЭО. Речь идет об УК «Экологический цифровой оператор».
За 2023 год при реализации федерального проекта будут возведены восемь экопромышленных парков с объектами по утилизации разного вторичного сырья. Ежегодно в хозяйственный оборот будут вовлекать до 1,1 миллиона тонн вторресурсов.
Инфраструктуру каждого экопромышленного парка профинансируют на один миллиард рублей. Среди резидентов парков окажутся объекты обработки, утилизации и производства продукции из вторичного сырья. Руководство Российского экологического оператора компенсирует или профинансирует до 95% затрат на возведение и оснащение данных объектов за счет доходов от размещения своих облигаций. В этом случае сумма финансирования может достичь 17 миллиардов рублей. РЭО уже заключил контракты с более чем 25 резидентами.