РЭО: экотехнопарк под Петербургом станет перерабатывать пластик и шины

Инфраструктуру каждого экопромышленного парка профинансируют на один миллиард рублей. Среди резидентов парков окажутся объекты обработки, утилизации и производства продукции из вторичного сырья. Руководство Российского экологического оператора компенсирует или профинансирует до 95% затрат на возведение и оснащение данных объектов за счет доходов от размещения своих облигаций. В этом случае сумма финансирования может достичь 17 миллиардов рублей. РЭО уже заключил контракты с более чем 25 резидентами.