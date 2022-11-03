«Траст» готовится продать группу компаний «Балтийский лизинг»

«Балтийский лизинг» входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге «Эксперт РА». На 1 апреля 2022 года размер портфеля группы компаний составил 73 млрд рублей, ей присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. За 2021 год группа компаний заработала 3 млрд рублей чистой прибыли. Рентабельность среднего капитала (ROAE) «Балтийского лизинга» составила 31,3%, чистая процентная маржа (NIM) — 9,4%.