БСК финансово поддержит мобилизованных сотрудников и их семьи

По его словам, каждый мобилизованный сотрудник компании получит единовременную выплату в размере ста тысяч рублей, которые можно будет потратить на приобретение новой экипировки и товаров первой необходимости. После этого финансовая поддержка будет оказана их семьям, которым ежемесячно будут перечислять по тридцать тысяч рублей.