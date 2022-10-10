БСК финансово поддержит мобилизованных сотрудников и их семьи

Posted 10 октября 2022, 13:38
Published 10 октября 2022, 13:38
Modified 10 октября 2022, 13:38
Updated 10 октября 2022, 13:38
Издание mkset.ru сообщает, что генеральный директор Башкирской содовой компании рассказал о предоставлении помощи не только мобилизованным сотрудникам, но также членам их семей.
По его словам, каждый мобилизованный сотрудник компании получит единовременную выплату в размере ста тысяч рублей, которые можно будет потратить на приобретение новой экипировки и товаров первой необходимости. После этого финансовая поддержка будет оказана их семьям, которым ежемесячно будут перечислять по тридцать тысяч рублей.
Кроме этого, мобилизованным с момента получения повестки будет предоставлен трехдневный оплачиваемый отпуск для подготовки к мобилизации. Близким родственникам мобилизованных также будет дадут отпуск на один день, чтобы они могли проводить на службу призванных в рамках частичной мобилизации.
"Мобилизованным сотрудникам сохраняются рабочие места. Для их семей сохраняются все социальные гарантии, предусмотренные коллективным договором. Будет работать горячая линия наших юристов, чтобы давать оперативные консультации по волнующим вопросам", - написал Давыдов.
Генеральный директор БСК добавил, что уже поручил профсоюзу и молодежному совету организовать работу по поддержке семей мобилизованных сотрудников.