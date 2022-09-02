БСК запустила строительство ЖК «Прибрежный» для работников в Стерлитамаке

Posted 2 сентября 2022, 07:19
Published 2 сентября 2022, 07:19
Modified 2 сентября 2022, 08:22
Updated 2 сентября 2022, 08:22
Гендиректор БСК Эдуард Давыдов рассказал, что предприятие ценит своих сотрудников и старается сделать их жизнь лучше и проще. По его словам, программа повышения благосостояния заводчан, которая реализуется в рамках соцполитики БСК, очень хорошо воспринимается сотрудниками. Он отметил, что такая программа имеет большие перспективы для развития, потому что обеспеченные с помощью компании постоянным жильем люди будут больше заинтересованы в работе на этом предприятии, передает mkset.ru.
В БСК отмечают, что главная ценность в их работе – это люди. Предприятие будет предоставлять жилье, построенное за свои средства, с рассрочкой оплаты до 15 лет. Таким образом, у большого количества заводчан появится возможность жить в собственной квартире на льготных условиях.
Проект первой линии домов включает в себя четыре вида квартир: студии, одно-, двух- и трехкомнатные, общая площадь которых от 26,6 до 76 квадратных метров. Квартиры планируется сдавать в чистовой отделке, чтобы сотрудники БСК смогли после сдачи дома сразу же сюда переехать.
Городской кластер общей площадью 290 тыс. квадратных метров будет включать в себя комплекс многоквартирных домов с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Расположенные рядом река Ольховка и лесной массив позволят людям отдыхать с пользой для здоровья, а шаговая доступность детских садов и школ обеспечит надежный фундамент для комфортного проживания работников БСК.
Приблизительный срок сдачи домов – конец 2024 года. Участниками программы могут стать все сотрудники предприятия, однако приоритетом компании являются молодые специалисты в возрасте до 35 лет.