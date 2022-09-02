БСК запустила строительство ЖК «Прибрежный» для работников в Стерлитамаке

Гендиректор БСК Эдуард Давыдов рассказал, что предприятие ценит своих сотрудников и старается сделать их жизнь лучше и проще. По его словам, программа повышения благосостояния заводчан, которая реализуется в рамках соцполитики БСК, очень хорошо воспринимается сотрудниками. Он отметил, что такая программа имеет большие перспективы для развития, потому что обеспеченные с помощью компании постоянным жильем люди будут больше заинтересованы в работе на этом предприятии, передает mkset.ru.