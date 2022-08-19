Страницы районов и муниципалитетов России появились в соцсети «ВКонтакте»

Posted 19 августа 2022, 16:46
Published 19 августа 2022, 16:46
Modified 25 июля, 20:59
Updated 25 июля, 20:59
Как передают ura.news, федеральным законом № 270, подписанным президентом РФ в июле этого года, сформулировано требование о ведении госпабликов. На форуме «Цифровая эволюция» в Калуге была озвучена информация о первостепенных составляющих экосистемы коммуникации с гражданами.
В Минцифры РФ отметили важность диалога власти и общества в соцсетях. Заместитель министра Олег Качанов сказал, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в сети «Интернет» — необходимость сегодняшнего дня. По его словам, федеральный центр формирует экосистему госкоммуникаций, куда внедрены компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Ключевая задача сегодня — давать гражданам важную информацию на площадках официальных сайтов и в мессенджерах и при этом получать обратную связь.
Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев рассказал о создании сети цифровых площадок. Согласно закону, интернет-группы государственных ведомств и подведомственных учреждений к началу декабря должны начать работать. При этом в соцсети «ВКонтакте» уже работает 100% госпабликов городов и муниципальных районов. Для пользователей открыты официальные страницы всех РОИВ, работа которых касается сфер здравоохранения, образования, соцзащиты населения, спорта, культуры, молодежной политики. Сегодня число госпабликов органов власти достигает 2 938, а аудитория — порядка 50 млн человек.
Как уточнил Андрей Цепелев, в госпабликах можно ознакомиться с актуальными новостями городов, а также направить обращение. В будущем будет предоставляться возможность получения определенных госуслуг.
Топ-менеджер АНО добавил, что для эффективной работы государственных служащих в digital-сфере «Диалог» разработал методологию, по которой обучаются специалисты из регионов.
Помимо этого, в некоторых пилотных регионах реализуется проект «Госвеб», непосредственное участие в котором принимает ЦУР.