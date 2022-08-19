Страницы районов и муниципалитетов России появились в соцсети «ВКонтакте»

В Минцифры РФ отметили важность диалога власти и общества в соцсетях. Заместитель министра Олег Качанов сказал, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в сети «Интернет» — необходимость сегодняшнего дня. По его словам, федеральный центр формирует экосистему госкоммуникаций, куда внедрены компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Ключевая задача сегодня — давать гражданам важную информацию на площадках официальных сайтов и в мессенджерах и при этом получать обратную связь.