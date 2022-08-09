В Госдуме предположили, что единый оператор не сможет стать монополистом

Артем Кирьянов озвучил свою позицию, отметив, что следит за ходом дискуссий, но пока его мнение никак не поменялось. Парламентарий утверждает, что единый оператор не сможет стать монополистом, так как рекламные компании в рамках нового законопроекта, как и ранее, получат возможность участвовать в торгах на размещение рекламы и право на эксплуатацию экранов. Такой порядок действий отличается от прежнего лишь тем, что передача рекламных конструкций будет вестись исключительно через «ресурс размещения информации». При этом использование ресурса для представителей рекламной индустрии станет бесплатным благодаря единому оператору.