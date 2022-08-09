В Госдуме предположили, что единый оператор не сможет стать монополистом

Posted 9 августа 2022, 06:35
Published 9 августа 2022, 06:35
Modified 17 сентября 2022, 07:56
Updated 17 сентября 2022, 07:56
Как сообщает newizv.ru, после окончательного согласования документ отправят на рассмотрение во втором чтении.
В рамках предлагаемых нововведений в России должен появиться единый рекламный оператор, который будет управлять всем рынком наружной цифровой рекламы. Кроме того, новая система возьмет под контроль и сайты-классифайды — интернет-ресурсы, где пользователи могут выкладывать объявления.
Депутаты отреагировали на возможность принятия данного законопроекта неоднозначно. Противники закона взяли за основу мнения некоторых участников рынка, считающих, что документ сформирует в стране искусственную монополию, которая, в свою очередь, приведет к банкротству большей части мелких участников рынка.
Сторонники законопроекта называют два его плюса: возможность защиты национальных интересов и усиление контроля за цифровой рекламой.
Также участники обсуждений не обошли стороной другую грань реформы — коррупционную составляющую. Сегодня в субъектах РФ решения о наружной рекламе принимают органы местной власти, и за последнее время произошло немало громких историй и конфликтов в различных регионах, связанных с борьбой за власть на рекламном рынке.
Артем Кирьянов озвучил свою позицию, отметив, что следит за ходом дискуссий, но пока его мнение никак не поменялось. Парламентарий утверждает, что единый оператор не сможет стать монополистом, так как рекламные компании в рамках нового законопроекта, как и ранее, получат возможность участвовать в торгах на размещение рекламы и право на эксплуатацию экранов. Такой порядок действий отличается от прежнего лишь тем, что передача рекламных конструкций будет вестись исключительно через «ресурс размещения информации». При этом использование ресурса для представителей рекламной индустрии станет бесплатным благодаря единому оператору.
Для внедрения новой структуры потребуется 1,5 тысячи рабочих мест. Кирьянов прогнозирует, что после упразднения прежнего порядка размещения наружной рекламы и связанного с ним риска коррупции начнут расти отчисления в региональные бюджеты. Монтаж и дальнейшее использование конструкций единого оператора способно принести прибыль в размере нескольких миллиардов рублей.
Депутат считает, что новый законопроект поможет навести в сфере цифровой рекламы порядок, так как единый оператор будет осуществлять контроль за цифровыми билбордами и классифайдами, минимизируя шансы на утечку личных данных граждан РФ.