Сбер: Стартовал прием заявок по новой льготной программе инвестиционного кредитования

Из комментариев заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова следует, что благодаря определенной условиями программы ставке кредитование станет более доступным для представителей МСБ. Кроме прочего, речь идет в данном случае о дополнительном стимуле для дальнейшего эффективного развития национальной экономики и ее трансформации в сложившихся реалиях, заявил официальный представитель Сбера.