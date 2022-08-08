Сбер: Стартовал прием заявок по новой льготной программе инвестиционного кредитования

Posted 8 августа 2022, 16:41
Published 8 августа 2022, 16:41
Modified 25 июля, 21:43
Updated 25 июля, 21:43
Программой льготного кредитования предусмотрено выделение представителям МСБ займов по ставке в размере от 3,0 до 4,5 процента годовых, пишет transsibinfo.com. На эти деньги бизнесмены смогут реализовывать цели инвестиционного характера, проинформировал Сбер.
Из комментариев заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова следует, что благодаря определенной условиями программы ставке кредитование станет более доступным для представителей МСБ. Кроме прочего, речь идет в данном случае о дополнительном стимуле для дальнейшего эффективного развития национальной экономики и ее трансформации в сложившихся реалиях, заявил официальный представитель Сбера.
В пилотном режиме в программе было решено объединить программу по субсидированию ставки в рамках нацпроекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования.
Приоритетными сферами для реализации новой программы эксперты Минэкономразвития РФ назвали следующие: гостиничный бизнес, логистика, обрабатывающие производства и переработка сельскохозяйственной продукции.