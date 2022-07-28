К системе “Экомониторинг” подключатся ещё 7 регионов России

По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, система должна предоставлять данные, облегчающее оперативное и эффективное принятие решений в сфере экологии. В настоящее время данные поступают от 325 станций автоматического контроля в 97 населенных пунктах. Также в планах применение дистанционного зондирования земли и других способов мониторинга. Плюс предприятия будут передавать информацию.