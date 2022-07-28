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Posted 28 июля 2022, 14:13

Published 28 июля 2022, 14:13

Modified 17 сентября 2022, 07:56

Updated 17 сентября 2022, 07:56

К системе “Экомониторинг” подключатся ещё 7 регионов России

К системе “Экомониторинг” подключатся ещё 7 регионов России

28 июля 2022, 14:13
Фото: Медиахолдинг 1MI.
В РЭО сообщили, что в пилотном проекте по созданию единой государственной информационной системы экологического мониторинга “Экомониторинг” уже участвуют 6 субъектов РФ. Ещё с 7 регионами ведутся переговоры.

ЕГИС “Экомониторинг” – проект, который курирует Российский экологический оператор. Система собирает и анализирует данные о состоянии окружающей среды в регионах, пишет 360tv.ru.

Система получает информацию из Подмосковья, Красноярского края, Омской, Челябинской, Сахалинской и Липецкой областей. Вскоре к ним присоединятся Калининградская, Томская, Рязанская, Оренбургская и Калужская области, а также ЯНАО и Якутия.

По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, система должна предоставлять данные, облегчающее оперативное и эффективное принятие решений в сфере экологии. В настоящее время данные поступают от 325 станций автоматического контроля в 97 населенных пунктах. Также в планах применение дистанционного зондирования земли и других способов мониторинга. Плюс предприятия будут передавать информацию.

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров сообщил, что “Экомониторинг” уже получает данные от “Газпрома”, РЖД, “Норникеля” и других корпораций.

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