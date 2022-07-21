Буцаев: „Экологично = экономично“ стала первой коммуникационной площадкой отрасли ТКО

Когда речь идет об упаковке, универсальные решения отсутствуют - достичь поставленных целей можно исключительно при комплексном подходе, заявил Буцаев. Он назвал неверным мнение о том, что не столь важен процесс выбора упаковки, как создание мощностей для ее сортировки и утилизации. Каждый элемент по отдельности к цели привести не сможет - здесь необходима совокупность.