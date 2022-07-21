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Posted 21 июля 2022, 13:02

Published 21 июля 2022, 13:02

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Буцаев: „Экологично = экономично“ стала первой коммуникационной площадкой отрасли ТКО

Буцаев: „Экологично = экономично“ стала первой коммуникационной площадкой отрасли ТКО

21 июля 2022, 13:02
Фото: Медиахолдинг 1MI.
На базе ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» открыли первую коммуникационную площадку для производителей товаров и упаковки, а также операторов по обращению с ТКО. Российский экологический оператор (РЭО) содействовал запуску площадки «Экологично = экономично».

Глава РЭО Денис Буцаев назвал «Ресурс» крупнейшей национальной ассоциацией, объединяющей региональных операторов с организациями и предприятиями, специализирующимися на производстве и утилизации вторичного сырья, а также на проектировании и изготовлении оборудования для сферы обращения с отходами. Об этом сообщают корреспонденты 360tv.ru.

«Экологично = экономично» стала первой коммуникационной площадкой, на которой производители, утилизаторы и операторы по обращению с отходами смогут напрямую друг с другом взаимодействовать, - подчеркнул Буцаев. - Площадка и конструктивный диалог с отраслевиками поможет производителям, планирующим замену упаковки, сделать выбор в пользу экономически оптимального варианта с высоким уровнем перерабатываемости».

Руководитель РЭО акцентировал внимание на том, что производители зачастую отдают предпочтение неэкологичной и неперерабатываемой таре вследствие нехватки информации. Ключевой целью коммуникационной площадки является обеспечение конструктивного и открытого диалога на актуальную тему с участием всех заинтересованных сторон.

В ходе первого заседания участники выясняли параметры экологичной упаковки, а также позиции отраслевых операторов по обращению с ТКО и переработчиков. Эксперты детально изучили действующие кейсы о замене упаковки на перерабатываемую со стороны производителей продукции и ретейлеров.

Когда речь идет об упаковке, универсальные решения отсутствуют - достичь поставленных целей можно исключительно при комплексном подходе, заявил Буцаев. Он назвал неверным мнение о том, что не столь важен процесс выбора упаковки, как создание мощностей для ее сортировки и утилизации. Каждый элемент по отдельности к цели привести не сможет - здесь необходима совокупность.

«Мы, в свою очередь, всегда поддержим те бизнесы, которые используют вторсырье, - заверил глава РЭО. - Например, недавнее постановление про зеленые закупки даст приоритет компаниям, которые используют вторресурсы при производстве своей продукции».

В качестве экономического стимула для применения вторичных ресурсов выступает РОП, заявил Буцаев. Вторсырье нуждается, по его словам, в такой экономической поддержке, как экологический сбор. Стоимость его сможет, таким образом, конкурировать с оригинальным сырьем. Именно по этой причине РЭО выступает за РОП - переработчики могут рассчитывать на компенсацию стоимости утилизации, пояснил руководитель РЭО.

Открывшаяся на базе ассоциации «Ресурс» площадка «Экологично = экономично» предоставляет участникам возможности напрямую договариваться о проведении тестирования проектной упаковки либо уже существующей на предмет ее перерабатываемости и извлекаемости из потоков ТКО.

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