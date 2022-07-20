Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Правда, как уточнила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, в случае с работающими пенсионерами пенсия будет пересчитана не для всех, а только тем, что завершил трудовую деятельность в прошлом году, А тех, кто сделал это раньше, изменения не коснутся.