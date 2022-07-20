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Posted 20 июля 2022, 08:23

Published 20 июля 2022, 08:23

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

20 июля 2022, 08:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С 1 августа власти Российской Федерации планируют проиндексировать пенсионные выплаты работающим и неработающим пенсионерам. Как уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР), нововведения коснутся тех, кто получает социальные и государственные выплаты.

Будут проиндексированы страховые пенсии, выплаты россиянам в возрасте от 80 лет, инвалидам 1 группы и военные пенсии, пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Известия».

Правда, как уточнила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, в случае с работающими пенсионерами пенсия будет пересчитана не для всех, а только тем, что завершил трудовую деятельность в прошлом году, А тех, кто сделал это раньше, изменения не коснутся.

Процедура индексации осуществится автоматически и затронет 7,3 миллиона россиян.

#Экономика#Новости
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