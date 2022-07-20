Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Posted 20 июля 2022, 08:23
Published 20 июля 2022, 08:23
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Будут проиндексированы страховые пенсии, выплаты россиянам в возрасте от 80 лет, инвалидам 1 группы и военные пенсии, пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Известия».
Правда, как уточнила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, в случае с работающими пенсионерами пенсия будет пересчитана не для всех, а только тем, что завершил трудовую деятельность в прошлом году, А тех, кто сделал это раньше, изменения не коснутся.
Процедура индексации осуществится автоматически и затронет 7,3 миллиона россиян.