В российских регионах обеспокоены поправками в закон «О рекламе»

Posted 14 июля 2022, 18:51
Published 14 июля 2022, 18:51
Modified 25 июля, 21:37
Updated 25 июля, 21:37
Однако эксперты предупредили: если этот документ одобрят, нового оператора наделят неограниченными полномочиями. Непоправимые последствия ощутят на себе не только представители всего отечественного рекламного рынка, но и власти регионов, пишут корреспонденты lenta.ru.
Из пояснительной записки к законопроекту следует, что его главная цель — обеспечение защиты национальных интересов Российской Федерации. По мнению автора инициативы депутата Госдумы Артема Кирьянова, действующий закон о рекламе нужно изменить, чтобы уравнять условия распространения цифровой рекламы. Между тем речь не идет в данном случае ни об оказании какой-либо помощи отрасли, ни о дальнейшем ее развитии. Такого мнения придерживаются и сами участники рекламного рынка, и независимые эксперты.
Новый закон предусматривает выбор частной коммерческой фирмы для предоставления ей эксклюзивного права разрабатывать схемы размещения и эксплуатировать рекламные конструкции во всех российских субъектах не менее 30 лет.
Разрешения местных властей для этого единому оператору не нужны. Компания-монополист будет размещать цифровую рекламу во всех наиболее привлекательных с коммерческой точки зрения местах, ранее принадлежавших другим операторам.
Если законопроект примут, то у муниципалитетов будет значительно меньше возможностей влиять на облик населенных пунктов. Бюджеты регионов при этом неизбежно сократятся, поскольку единый оператор получит право на размещение рекламных конструкций без проведения торгов.
По подсчетам специалистов, потери превысят 10-миллиардную отметку уже в течение первых нескольких лет действия нового закона. Кроме того, установка конструкций без соблюдения ГОСТа повлечет за собой аварийные ситуации. Речь идет об угрозе здоровью и жизни россиян, предупредили эксперты.
Российский рынок «наружки» в результате возьмет в свои руки один оператор-монополист. Субъекты РФ лишатся доходов от аренды, а также от налога на прибыль, НДФЛ и УСН, поскольку единственная удовлетворяющая всем требованиям компания будет зарегистрирована в столице. В то же время будет очень сложно размещать муниципальную социальную рекламу на конструкциях, принадлежащих единому оператору, единогласно отмечают эксперты.
Участники рекламного рынка России намерены добиваться, чтобы законопроект отклонили. Они назвали документ противоречащим интересам не только отрасли, но и всех россиян, а также государства.