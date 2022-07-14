В российских регионах обеспокоены поправками в закон «О рекламе»

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что его главная цель — обеспечение защиты национальных интересов Российской Федерации. По мнению автора инициативы депутата Госдумы Артема Кирьянова, действующий закон о рекламе нужно изменить, чтобы уравнять условия распространения цифровой рекламы. Между тем речь не идет в данном случае ни об оказании какой-либо помощи отрасли, ни о дальнейшем ее развитии. Такого мнения придерживаются и сами участники рекламного рынка, и независимые эксперты.