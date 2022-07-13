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Posted 13 июля 2022, 11:59

Published 13 июля 2022, 11:59

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

РЭО: Регионам выделят 23 млрд рублей на создание инфраструктуры обращения с ТКО

РЭО: Регионам выделят 23 млрд рублей на создание инфраструктуры обращения с ТКО

13 июля 2022, 11:59
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Правительство РФ приняло постановление № 1222, в котором речь идет субсидировании создания объектов инфраструктуры обращения с ТКО. Субсидию смогут получить регионы, у которых на это не хватает собственных средств.

Гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев сообщил, что субсидии могут покрывать до 95% стоимости проектов, в том числе концессионных. В федеральном бюджете на эти цели выделено свыше 23 млрд рублей до 2024 года. Средства пойдут на создание 13 объектов, мощность которых по утилизации отходов составит 1,147 млн тонн, а по обработке – 2,275 млн тонн, пишет 360tv.ru.

Новые предприятия будут способствовать выполнению целей нацпроекта “Экология”. Напомним, уже к 2030 году необходимо добиться пятидесятипроцентного сокращения объема мусора, отправляемого на полигоны ТКО.

Субсидии между субъектами будут распределяться исходя из приоритетности заявок. Она будет определяться в порядке возрастания уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ на текущий финансовый год, а при равном уровне расчетной бюджетной обеспеченности – в порядке поступления заявок.

Концессионный проект, рассчитывающий на субсидию, должен содержать обязательства концедента и быть включенным в территориальную схему обращения с отходами. При этом концессионное соглашение должно быть заключено не ранее января 2022 года.

Заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин назвал постановление № 1222 крайне важным: без него регионы с небогатым бюджетом не смогли бы создавать современную инфраструктуру обращения с коммунальными и другими отходами, и прежде всего потому, что возведение таких объектов требует значительных вложений.

Субсидирование позволит вводить подобные объекты в эксплуатацию без значительного повышения тарифов, что невозможно было бы в случае строительства за счет таких субъектов РФ. Механизм федерального субсидирования позволит минимизировать рост тарифов, оставляя его в утвержденных ФАС рамках.

#Экономика#Новости
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