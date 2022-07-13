РЭО: Регионам выделят 23 млрд рублей на создание инфраструктуры обращения с ТКО

Гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев сообщил, что субсидии могут покрывать до 95% стоимости проектов, в том числе концессионных. В федеральном бюджете на эти цели выделено свыше 23 млрд рублей до 2024 года. Средства пойдут на создание 13 объектов, мощность которых по утилизации отходов составит 1,147 млн тонн, а по обработке – 2,275 млн тонн, пишет 360tv.ru.