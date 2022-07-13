РЭО: Регионам выделят 23 млрд рублей на создание инфраструктуры обращения с ТКО

Posted 13 июля 2022, 11:59
Published 13 июля 2022, 11:59
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Гендиректор ППК “РЭО” Денис Буцаев сообщил, что субсидии могут покрывать до 95% стоимости проектов, в том числе концессионных. В федеральном бюджете на эти цели выделено свыше 23 млрд рублей до 2024 года. Средства пойдут на создание 13 объектов, мощность которых по утилизации отходов составит 1,147 млн тонн, а по обработке – 2,275 млн тонн, пишет 360tv.ru.
Новые предприятия будут способствовать выполнению целей нацпроекта “Экология”. Напомним, уже к 2030 году необходимо добиться пятидесятипроцентного сокращения объема мусора, отправляемого на полигоны ТКО.
Субсидии между субъектами будут распределяться исходя из приоритетности заявок. Она будет определяться в порядке возрастания уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ на текущий финансовый год, а при равном уровне расчетной бюджетной обеспеченности – в порядке поступления заявок.
Концессионный проект, рассчитывающий на субсидию, должен содержать обязательства концедента и быть включенным в территориальную схему обращения с отходами. При этом концессионное соглашение должно быть заключено не ранее января 2022 года.
Заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин назвал постановление № 1222 крайне важным: без него регионы с небогатым бюджетом не смогли бы создавать современную инфраструктуру обращения с коммунальными и другими отходами, и прежде всего потому, что возведение таких объектов требует значительных вложений.
Субсидирование позволит вводить подобные объекты в эксплуатацию без значительного повышения тарифов, что невозможно было бы в случае строительства за счет таких субъектов РФ. Механизм федерального субсидирования позволит минимизировать рост тарифов, оставляя его в утвержденных ФАС рамках.