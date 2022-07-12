Цены на газобетонные блоки ПЗСП и ПТЖБ могут быть завышены

Маркетологи предприятия ПТЖБ рассказали, что завод реализует свою продукцию не по монопольно высоким ценам. Также предприятие нельзя назвать монополистом по газобетону. Администрация компании не согласна с проверкой и не считает, что завод нарушает каким-либо образом антимонопольное законодательство. В ПТЖБ отметили, что дело еще не рассмотрено. «Пермтрансжелезобетон» готовит контраргументы.