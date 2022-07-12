Цены на газобетонные блоки ПЗСП и ПТЖБ могут быть завышены

Posted 12 июля 2022, 10:41
Published 12 июля 2022, 10:41
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
В мае этого года в УФАС региона поступила жалоба из Перми о завышении стоимости блоков из газобетона со стороны ПЗСП. Сотрудники антимонопольной службы проанализировали продажи газобетонной продукции на территории Прикамья. По итогам проверки было возбуждено дело в отношении завода «Пермтрансжелезобетон», передает properm.ru.
Маркетологи предприятия ПТЖБ рассказали, что завод реализует свою продукцию не по монопольно высоким ценам. Также предприятие нельзя назвать монополистом по газобетону. Администрация компании не согласна с проверкой и не считает, что завод нарушает каким-либо образом антимонопольное законодательство. В ПТЖБ отметили, что дело еще не рассмотрено. «Пермтрансжелезобетон» готовит контраргументы.
С аналогичными вопросами СМИ обратились в ПЗСП. Ответ от предприятия пока не поступил.