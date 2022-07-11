Конгресс «Национальное здравоохранение 2022» может стать ежегодным мероприятием

В рамках конгресса прошло 33 профильных заседания. Более 8000 желающих присоединились к мероприятию онлайн. В том числе врачи, средний медперсонал, специалисты по биологии и фармацевтике. За онлайн-трансляцией следили также научные работники и сотрудники смежных областей, которые участвуют в принятии решений здравоохранительных задач. Конгресс работал три дня. За это время онлайн-сессии набрали 70 000 просмотров. В качестве спикеров на встречи были приглашены 120 экспертов разных специальностей. Всем медикам, которые присоединились к мероприятию через интернет, начислялись баллы по НМО.