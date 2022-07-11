Конгресс «Национальное здравоохранение 2022» может стать ежегодным мероприятием

Posted 11 июля 2022, 12:58
Published 11 июля 2022, 12:58
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Это международное мероприятие проходило в столице с 6 по 8 июля. Его участники и эксперты надеются, что в дальнейшем встречи будут проводиться каждый год, передает rostovgazeta.ru.
Советник президента РФ Антон Кобяков считает целесообразным включение конгресса в ежегодный деловой календарь. Он назвал его мероприятием нового уровня и обратил внимание, что теперь вместо директивной модели предпочтение отдается живому диалогу с экспертами. Такая форма проведения мероприятия наглядно показала, что каждый специалист имеет возможность высказаться и быть услышанным. При этом не имеет значения, к какому уровню системы медпомощи в регионе он относится. Мнение каждого представителя медицинского сообщества будет учитываться при принятии необходимых решений.
На конгрессе также выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он рассказал, что на встречи прибыли 67 профильных вице-губернаторов из разных регионов страны. Это является свидетельством представительности мероприятия.
В рамках конгресса прошло 33 профильных заседания. Более 8000 желающих присоединились к мероприятию онлайн. В том числе врачи, средний медперсонал, специалисты по биологии и фармацевтике. За онлайн-трансляцией следили также научные работники и сотрудники смежных областей, которые участвуют в принятии решений здравоохранительных задач. Конгресс работал три дня. За это время онлайн-сессии набрали 70 000 просмотров. В качестве спикеров на встречи были приглашены 120 экспертов разных специальностей. Всем медикам, которые присоединились к мероприятию через интернет, начислялись баллы по НМО.
В финале мероприятия выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил необходимость проведения подобных встреч, поскольку это помогает наладить горизонтальные связи и решить многие проблемы совместными силами регионов. Министр подчеркнул, что к решению многих вопросов нужно приступать немедленно. По итогам конгресса регионам дадут необходимые поручения.
На площадке были организованы очные встречи для отдельных групп участников конгресса. Это форум организаторов здравоохранения и НП «Национальная медицинская палата», офлайн-конференция стран СНГ по МКБ-11 с участием представителей Всемирной организации здравоохранения, школа министров здравоохранения, а также ряд деловых встреч с первыми лицами здравоохранительной отрасли. Более 1000 медиков поучаствовали в партнерских сессиях и других мероприятиях конгресса.
Организатором конгресса стал Минздрав РФ при поддержке Фонда Роскогресс. Федеральный медиахолдинг 1MI выступил генеральным информационным партнером мероприятия.