Руководство Сбербанка сообщило о понижении процентной ставки по кредитной карте

Кроме того, пресс-служба Сбербанка сообщила со ссылкой на слова Царева, что в июле можно будет снизить ставку по ипотечным продуктам, оформленным с 1 марта по 30 мая текущего года по ставке от 13,9%. Это изменение не коснется госпрограмм.