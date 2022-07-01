Руководство Сбербанка сообщило о понижении процентной ставки по кредитной карте

Posted 1 июля 2022, 17:03
Published 1 июля 2022, 17:03
Modified 25 июля, 21:37
Updated 25 июля, 21:37
Изменения коснутся кредитных СберКарт, оформленных с 1 июля.
В банке пояснили, что на приобретение товаров онлайн в СберМегаМаркете и в случае оплаты медицинских услуг и аптечных товаров ставка будет снижена до 9,8% годовых. Ставка 25,4% будет действовать при снятии наличных и покупках. Прочие условия не изменятся, сообщает transsibinfo.com.
Заместитель председателя правления Сбербанка России Кирилл Царёв отметил, что для обладателей кредитных карт имеет большое значение срок льготного периода, в течение которого проценты не начисляются. У новой кредитной СберКарты он равен 120 дням.
Кроме того, пресс-служба Сбербанка сообщила со ссылкой на слова Царева, что в июле можно будет снизить ставку по ипотечным продуктам, оформленным с 1 марта по 30 мая текущего года по ставке от 13,9%. Это изменение не коснется госпрограмм.
В банке отмечают, что максимальная сумма кредита не будет ограничена, ставка же снижается до уровня ставки в рамках программы рефинансирования ипотечных продуктов плюс 1 п. п. Данным предложением можно воспользоваться лишь один раз.