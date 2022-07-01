newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2022, 17:03

Published 1 июля 2022, 17:03

Modified 25 июля, 21:37

Updated 25 июля, 21:37

Руководство Сбербанка сообщило о понижении процентной ставки по кредитной карте

Руководство Сбербанка сообщило о понижении процентной ставки по кредитной карте

1 июля 2022, 17:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Снижение по ставкам для пользователей кредитных СберКарт составит 2,4 процентного пункта, ставка будет равняться 25,4%.

Изменения коснутся кредитных СберКарт, оформленных с 1 июля.

В банке пояснили, что на приобретение товаров онлайн в СберМегаМаркете и в случае оплаты медицинских услуг и аптечных товаров ставка будет снижена до 9,8% годовых. Ставка 25,4% будет действовать при снятии наличных и покупках. Прочие условия не изменятся, сообщает transsibinfo.com.

Заместитель председателя правления Сбербанка России Кирилл Царёв отметил, что для обладателей кредитных карт имеет большое значение срок льготного периода, в течение которого проценты не начисляются. У новой кредитной СберКарты он равен 120 дням.

Кроме того, пресс-служба Сбербанка сообщила со ссылкой на слова Царева, что в июле можно будет снизить ставку по ипотечным продуктам, оформленным с 1 марта по 30 мая текущего года по ставке от 13,9%. Это изменение не коснется госпрограмм.

В банке отмечают, что максимальная сумма кредита не будет ограничена, ставка же снижается до уровня ставки в рамках программы рефинансирования ипотечных продуктов плюс 1 п. п. Данным предложением можно воспользоваться лишь один раз.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика