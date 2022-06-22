Глава РЭО Буцаев: Старт размещения облигаций на Мосбирже намечен на сентябрь

«В пайплайне проектов на 2022 год — список уже из 10 проектов общей стоимостью порядка 20 миллиардов рублей. Якорным инвестором всей облигационной программы РЭО выступает Россельхозбанк, который правительство для этих целей докапитализировало на пять миллиардов рублей, — заявил Буцаев. — В то же время мы видим устойчивый спрос на участие в проекте со стороны различных финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов и других».