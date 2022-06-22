Глава РЭО Буцаев: Старт размещения облигаций на Мосбирже намечен на сентябрь

Posted 22 июня 2022, 07:29
Published 22 июня 2022, 07:29
Modified 25 июля, 21:36
Updated 25 июля, 21:36
Первые облигации будут выпущены в сентябре текущего года, сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. На средства, вырученные от продажи облигаций, профинансируют строительство объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом пишет tass.ru.
«В пайплайне проектов на 2022 год — список уже из 10 проектов общей стоимостью порядка 20 миллиардов рублей. Якорным инвестором всей облигационной программы РЭО выступает Россельхозбанк, который правительство для этих целей докапитализировало на пять миллиардов рублей, — заявил Буцаев. — В то же время мы видим устойчивый спрос на участие в проекте со стороны различных финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов и других».
В рамках ПМЭФ-2022 РЭО заключил соглашение с российским банком «Открытие», планирующим выкупить облигации на 10 миллиардов рублей. По словам Буцаева, размер ставки купона будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — то есть на уровне ruA от «Эксперт РА».
В числе первых проектов, подлежащих финансированию со стороны РЭО за счет денег, вырученных от продажи облигаций, — строительство комплексного объекта на территории Кингисеппа. Общая мощность предприятия составит, как ожидается, 300 тысяч тонн. Инвестиции в проект специалисты оценили в сумму 2,9 миллиарда. Финансовый заем РЭО составит 2,3 миллиарда рублей.
За счет средств от размещения облигаций РЭО на бирже планируют также построить проект в Магаданской области — возведение объекта предусмотрено соответствующим концессионным соглашением. По словам Буцаева, РЭО намерен вложить в этот проект четыре миллиарда рублей. Общий размер инвестиции оценен в данном случае в сумму 5,7 миллиарда рублей.
«Регистрация проспекта ценных бумаг расширяет перечень лиц, которые могут инвестировать в облигации Российского экологического оператора. Теперь это могут быть и финансовые организации, и физические лица, у которых есть брокерские счета на Московской бирже», — резюмировал замглавы РЭО Сергей Королев.