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Posted 22 июня 2022, 07:29

Published 22 июня 2022, 07:29

Modified 25 июля, 21:36

Updated 25 июля, 21:36

Глава РЭО Буцаев: Старт размещения облигаций на Мосбирже намечен на сентябрь

Глава РЭО Буцаев: Старт размещения облигаций на Мосбирже намечен на сентябрь

22 июня 2022, 07:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Проспект ценных бумаг Российского экологического оператора (РЭО) зарегистрирован Центральным банком РФ. Выпуски, предназначенные для финансирования проектов по переработке, могут быть верифицированы в качестве зеленых.

Первые облигации будут выпущены в сентябре текущего года, сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. На средства, вырученные от продажи облигаций, профинансируют строительство объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом пишет tass.ru.

«В пайплайне проектов на 2022 год — список уже из 10 проектов общей стоимостью порядка 20 миллиардов рублей. Якорным инвестором всей облигационной программы РЭО выступает Россельхозбанк, который правительство для этих целей докапитализировало на пять миллиардов рублей, — заявил Буцаев. — В то же время мы видим устойчивый спрос на участие в проекте со стороны различных финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов и других».

В рамках ПМЭФ-2022 РЭО заключил соглашение с российским банком «Открытие», планирующим выкупить облигации на 10 миллиардов рублей. По словам Буцаева, размер ставки купона будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — то есть на уровне ruA от «Эксперт РА».

В числе первых проектов, подлежащих финансированию со стороны РЭО за счет денег, вырученных от продажи облигаций, — строительство комплексного объекта на территории Кингисеппа. Общая мощность предприятия составит, как ожидается, 300 тысяч тонн. Инвестиции в проект специалисты оценили в сумму 2,9 миллиарда. Финансовый заем РЭО составит 2,3 миллиарда рублей.

За счет средств от размещения облигаций РЭО на бирже планируют также построить проект в Магаданской области — возведение объекта предусмотрено соответствующим концессионным соглашением. По словам Буцаева, РЭО намерен вложить в этот проект четыре миллиарда рублей. Общий размер инвестиции оценен в данном случае в сумму 5,7 миллиарда рублей.

«Регистрация проспекта ценных бумаг расширяет перечень лиц, которые могут инвестировать в облигации Российского экологического оператора. Теперь это могут быть и финансовые организации, и физические лица, у которых есть брокерские счета на Московской бирже», — резюмировал замглавы РЭО Сергей Королев.

#Экономика#Новости
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