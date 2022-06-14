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Posted 14 июня 2022, 12:42

Published 14 июня 2022, 12:42

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

Глава РЭО Буцаев: Изношенные шины и стеклобой применят в строительстве дорог

Глава РЭО Буцаев: Изношенные шины и стеклобой применят в строительстве дорог

14 июня 2022, 12:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Российский экологический оператор (РЭО) приступил к реализации программы «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 годы».

По ней к 2030 году строительные и другие отходы на 40% будут использоваться при производстве дорожного покрытия, рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

Как сообщает iz.ru, по словам Буцаева, при строительстве дорог применяется очень много природных ресурсов. Чтобы это изменить, нужно увеличить в составе дорожной смеси долю сырья из вторичных ресурсов, которые не окажут влияние на эксплуатационные и экологические характеристики дорог.

РЭО учитывает опыт других стран, в некоторых из которых использование вторичных ресурсов выросло до 80-90%. Например, в Индии при помощи утилизированных пластиковых отходов проложили свыше 30 тыс. километров дорог.

Буцаев уверен, что использование вторсырья подтолкнет развитие новых производств и создание дополнительных рабочих мест. Одним из основных таких ресурсов является вторичный щебень, который используют для отсыпки дорог временных или с невысокой нагрузкой. Его можно получить из красного кирпича (бывшего в употреблении), цементобетона и даже из стеклобоя.

Другим вторичным ресурсом может стать резиновая крошка из переработанных автопокрышек. Этот продукт применяют в качестве модификатора асфальтобетона.

«В России за последние пять лет с применением такого модификатора было уложено порядка 15 млн кв. м дорог. Причем это трассы и федерального, и регионального значения. Как пример — дороги, находящиеся в ведомстве ГК «Автодор». Это Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), М11, М4», — добавил Буцаев.

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