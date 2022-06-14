Глава РЭО Буцаев: Изношенные шины и стеклобой применят в строительстве дорог

Как сообщает iz.ru, по словам Буцаева, при строительстве дорог применяется очень много природных ресурсов. Чтобы это изменить, нужно увеличить в составе дорожной смеси долю сырья из вторичных ресурсов, которые не окажут влияние на эксплуатационные и экологические характеристики дорог.