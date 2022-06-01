Буцаев назвал сумму в 44 миллиарда рублей для обновления мусоровозом в России

Posted 1 июня 2022, 10:25
Published 1 июня 2022, 10:25
Modified 17 сентября 2022, 07:36
Updated 17 сентября 2022, 07:36
Как сообщает tass.ru, всего в РФ при работе с отходами применяются 22 773 транспортные единицы, включая 15 451 мусоровоз. В плановом обновлении нуждаются 4 703 из них.
«Мы посчитали, что стоимость обновления составит 44,6 миллиарда рублей», - поясняет Денис Буцаев. Эта цифра объясняется тем, что в среднем мусоровоз, который создан на базе “КамАЗа”, стоит 9,5 миллиона рублей.
Сейчас на территории РФ работает 176 региональных операторов. Об этом говорит Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. 137 из них для вывоза мусора нанимают транспортных операторов. Остальные предпочитают вывозить отходы своими силами.
По информации, озвученной заместителем гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК “РЭО” Евгением Кареловым, 785 операторов, вывозящих отходы, делают это с применением 21 297 различных машин, включая 14 645 мусоровозов. 4128 из этого числа нужно обновить. Если же говорить о регоператорах, там эти цифры соответственно 1476, 806, 575.
В 2021 году РЭО и Минприроды РФ стали инициаторами расширения мер поддержки для работающих в области обращения с ТКО. Предлагается предусмотреть льготный лизинг, в который такие организации могли бы взять оборудование и технику, необходимые для их работы. Сегодня в стадии рассмотрения находится законопроект о полномочиях РЭО. Когда он будет принят, РЭО будет иметь право на компенсацию части доходов, которых лишатся лизинговые организации, в объеме 25 процентов от стоимости предмета лизинга. И у РЭО появится возможность заняться предоставлением акционерных займов и займов инвесторам.