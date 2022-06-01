Буцаев назвал сумму в 44 миллиарда рублей для обновления мусоровозом в России

В 2021 году РЭО и Минприроды РФ стали инициаторами расширения мер поддержки для работающих в области обращения с ТКО. Предлагается предусмотреть льготный лизинг, в который такие организации могли бы взять оборудование и технику, необходимые для их работы. Сегодня в стадии рассмотрения находится законопроект о полномочиях РЭО. Когда он будет принят, РЭО будет иметь право на компенсацию части доходов, которых лишатся лизинговые организации, в объеме 25 процентов от стоимости предмета лизинга. И у РЭО появится возможность заняться предоставлением акционерных займов и займов инвесторам.