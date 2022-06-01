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Posted 1 июня 2022, 10:25

Published 1 июня 2022, 10:25

Modified 17 сентября 2022, 07:36

Updated 17 сентября 2022, 07:36

Буцаев назвал сумму в 44 миллиарда рублей для обновления мусоровозом в России

Буцаев назвал сумму в 44 миллиарда рублей для обновления мусоровозом в России

1 июня 2022, 10:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По информации руководителя Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, для того, чтобы обновить пять тысяч мусоровозов, нужно вложить 44,6 миллиарда рублей. Обновление необходимо почти каждой третьей машине всего парка этой спецтехники.

Как сообщает tass.ru, всего в РФ при работе с отходами применяются 22 773 транспортные единицы, включая 15 451 мусоровоз. В плановом обновлении нуждаются 4 703 из них.

«Мы посчитали, что стоимость обновления составит 44,6 миллиарда рублей», - поясняет Денис Буцаев. Эта цифра объясняется тем, что в среднем мусоровоз, который создан на базе “КамАЗа”, стоит 9,5 миллиона рублей.

Сейчас на территории РФ работает 176 региональных операторов. Об этом говорит Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. 137 из них для вывоза мусора нанимают транспортных операторов. Остальные предпочитают вывозить отходы своими силами.

По информации, озвученной заместителем гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК “РЭО” Евгением Кареловым, 785 операторов, вывозящих отходы, делают это с применением 21 297 различных машин, включая 14 645 мусоровозов. 4128 из этого числа нужно обновить. Если же говорить о регоператорах, там эти цифры соответственно 1476, 806, 575.

В 2021 году РЭО и Минприроды РФ стали инициаторами расширения мер поддержки для работающих в области обращения с ТКО. Предлагается предусмотреть льготный лизинг, в который такие организации могли бы взять оборудование и технику, необходимые для их работы. Сегодня в стадии рассмотрения находится законопроект о полномочиях РЭО. Когда он будет принят, РЭО будет иметь право на компенсацию части доходов, которых лишатся лизинговые организации, в объеме 25 процентов от стоимости предмета лизинга. И у РЭО появится возможность заняться предоставлением акционерных займов и займов инвесторам.

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