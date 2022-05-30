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Posted 30 мая 2022, 10:46

Published 30 мая 2022, 10:46

Modified 17 сентября 2022, 07:36

Updated 17 сентября 2022, 07:36

Препарат фармкомпании «Промомед» улучшает состояние легких при коронавирусе

Препарат фармкомпании «Промомед» улучшает состояние легких при коронавирусе

30 мая 2022, 10:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Российской Федерации прошло регистрацию новое лекарство производства фармакологической компании «Промомед». Речь идет об «Арепливире», обладающем прямым противовирусным эффектом. В основе медикамента лежит фавипиравир, действие которого направлено на быстрое подавление SARS-CoV-2.

В ходе успешно проведенных клинических исследований выяснилось, что фавипиравир поборол коронавирусную инфекцию более чем у 90 процентов пациентов, пишет newizv.ru. При приеме нового препарата больными с диагнозом SARS-CoV-2 период до улучшения симптоматики сокращается в среднем на четыре дня в сравнении с результатами, которые дает стандартная терапия. Данные КТ, в свою очередь, показали, что у пациентов улучшается состояние легких.

Медики обращают внимание на то, что прогноз по течению заболевания гораздо лучше, если своевременно начать терапию «Арепливиром». Благодаря оперативной этиотропной терапии с применением нового препарата «Промомеда» предотвращается тяжелая форма ковида еще на амбулаторном этапе. Специалисты российского Минздрава проинформировали об этом в 15-й версии Временных методических рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

Заболевание не будет прогрессировать до тяжелого при лечении «Арепливиром» пациентов с коморбидными болезнями, а также с симптоматикой ковида при отрицательных ПЦР-тестах. Клинические испытания доказали, что медикамент обладает способностью сводить к минимуму риски возникновения постковидного синдрома.

Пациенты хорошо переносят фавипиравир. Все нежелательные признаки по клинико-лабораторным критериям были легкими: не было необходимости отменять лекарство или проводить медикаментозную коррекцию.

Нагрузка на отечественную систему здравоохранения существенно сократится, если «Арепливир» начнут активно применять в рамках борьбы с пандемией коронавируса, убеждены врачи. Кроме того, препарат фармкомпании «Промомед» доказал свою эффективность при лечении симптомов ОРВИ, вызванных РНК-вирусами, включая грипп.

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