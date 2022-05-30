Препарат фармкомпании «Промомед» улучшает состояние легких при коронавирусе

В ходе успешно проведенных клинических исследований выяснилось, что фавипиравир поборол коронавирусную инфекцию более чем у 90 процентов пациентов, пишет newizv.ru. При приеме нового препарата больными с диагнозом SARS-CoV-2 период до улучшения симптоматики сокращается в среднем на четыре дня в сравнении с результатами, которые дает стандартная терапия. Данные КТ, в свою очередь, показали, что у пациентов улучшается состояние легких.