В Перми перегрузка илонакопителя «Новогора» может привести к экологической катастрофе

Как сообщает properm.ru, проектная мощность илонакопителя, который работает с 1982 года, то есть 40 лет, составляет 1 650 000 кубометров отходов, которые поступают сюда с БОС. В сутки их объемы, как утверждают в «Новогоре», не превышают 211 кубометров, а по другим данным компании из других источников, эта цифра составляет 252 кубометра. То есть можно говорить о наступившем пределе возможностей илонакопителя № 10. Последний раз лимиты на размещение здесь осадка были выданы на период 2019 - 2021 годов, расчетный период заполнения с 2019 года составляет 3 года, что зафиксировано протоколом общественных обсуждений, на которых рассматривалась необходимость возведения нового илонакопителя.