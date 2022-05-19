В Перми перегрузка илонакопителя «Новогора» может привести к экологической катастрофе

Posted 19 мая 2022, 10:47
Published 19 мая 2022, 10:47
Modified 17 сентября 2022, 07:34
Updated 17 сентября 2022, 07:34
Как сообщает properm.ru, проектная мощность илонакопителя, который работает с 1982 года, то есть 40 лет, составляет 1 650 000 кубометров отходов, которые поступают сюда с БОС. В сутки их объемы, как утверждают в «Новогоре», не превышают 211 кубометров, а по другим данным компании из других источников, эта цифра составляет 252 кубометра. То есть можно говорить о наступившем пределе возможностей илонакопителя № 10. Последний раз лимиты на размещение здесь осадка были выданы на период 2019 - 2021 годов, расчетный период заполнения с 2019 года составляет 3 года, что зафиксировано протоколом общественных обсуждений, на которых рассматривалась необходимость возведения нового илонакопителя.
Местные жители считают эксплуатацию переполненного илонакопителя в настоящее время незаконной. А властям и руководству «Новогора», судя по их реакции на происходящее, неинтересны ни нацпроект «Экология», ни возможность развития туризма в регионе, чему точно не будут способствовать неприятные запахи возле объекта религиозного поклонения.
Санитарно-защитной зоной БОС и илонакопителя охватывается площадь, в которую входят жилые дома, сады и огороды, а также археологический памятник со святым источником.
Фотографии, отправленные жителями в блог главы Пермского края Дмитрия Махонина, которые служат свидетельством переполнения илонакопителя, демонстрируют, что при сильных ливнях содержимое илонакопителя выльется в реку Мулянку. А это уже экологическая катастрофа.