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Posted 7 мая 2022, 14:23

Published 7 мая 2022, 14:23

Modified 17 сентября 2022, 07:29

Updated 17 сентября 2022, 07:29

Жителям ЛДНР выдадут номер с кодом российской системы нумерации +7

Жителям ЛДНР выдадут номер с кодом российской системы нумерации +7

7 мая 2022, 14:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С 7 мая текущего года абоненты ДНР и ЛНР могут звонить по российской системе нумерации +7. Благодаря этому люди не столкнутся с коммуникационной блокадой и смогут звонить своим родственникам. Эту меру приняли в рамках политики сотрудничества и взаимопомощи между РФ и республиками.

Как напомнил замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким, глава России Владимир Путин заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. С главами ДНР и ЛНР подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замена кодовой нумерации абонентов республик на вызовах в РФ – это еще один шаг к тому, чтобы сделать жизнь обычных людей проще. “Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров”, – приводит слова Кима tass.ru.

Отныне, когда абоненты донецких и луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 будут звонить и отправлять смс-сообщения, их номера телефонов будут отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно. Менять сим-карту не нужно. При этом жители республик смогут совершать звонки в Россию по внутренним российским тарифам. Операторы связи направят абонентам SMS с информацией о том, что им присвоен номер, начинающийся с +7. Номер будет зеркально отображать последние 7 цифр действующего.

Как отметил министр связи ДНР Игорь Халепа, Донецкая народная республика поддерживает такой шаг со стороны России и благодарит ее за возможность звонить не только на территории республики, но и за ее пределы. Он отметил, замена кодов абонентов ДНР на вызовах – закономерное продолжение исполнения подписанных ранее договоров с РФ. Халепа выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Россией в дальнейшем.

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