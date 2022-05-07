Жителям ЛДНР выдадут номер с кодом российской системы нумерации +7

Отныне, когда абоненты донецких и луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 будут звонить и отправлять смс-сообщения, их номера телефонов будут отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно. Менять сим-карту не нужно. При этом жители республик смогут совершать звонки в Россию по внутренним российским тарифам. Операторы связи направят абонентам SMS с информацией о том, что им присвоен номер, начинающийся с +7. Номер будет зеркально отображать последние 7 цифр действующего.