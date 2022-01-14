Туры с кэшбэком из Санкт-Петербурга по России

Оформлять субсидию можно неограниченное количество раз при выполнении требований. Целью создания акции является поддержка и развитие туризма внутри страны, поддержка бизнеса во время пандемии. Программа уже запускалась в 2020 и 2021 году летом и осенью. При регистрации карты и оплате покупки на партнерском сайте часть средств будет возвращена.