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Posted 14 января 2022, 14:02

Published 14 января 2022, 14:02

Modified 5 февраля, 15:09

Updated 5 февраля, 15:09

Туры с кэшбэком из Санкт-Петербурга по России

Туры с кэшбэком из Санкт-Петербурга по России

14 января 2022, 14:02
Фото: pxhere.com. Туры с кэшбэком из Санкт-Петербурга по России
Туристический кэшбэк в 2022 году можно получить при покупке путевок по России. За туры с кэшбэком возвращается 20% от цены поездки. Программа государственного субсидирования поездок действует по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге.

Согласно условиям программы можно посетить любой из регионов России. Можно оплачивать несколько туров одной картой, число операций не ограничено.

Что такое туристический кэшбэк?

Туристический кэшбэк за поездки по России представляет собой программу государственного субсидирования внутренних поездок (в пределах России). Разработана акция Федеральным агентством по туризму. В рамках предложения отдыхающим из Санкт-Петербурга и иных городов при оплате путевки картой «МИР» возвращается 20% от стоимости покупки.

Субсидия будет переведена за услуги, которые были оплачены с 18 января по 12 апреля 2022 года. Чтобы стать участником, запланировать путешествие нужно с 18 января и вернуться не позднее 30 апреля этого года.

Оформлять субсидию можно неограниченное количество раз при выполнении требований. Целью создания акции является поддержка и развитие туризма внутри страны, поддержка бизнеса во время пандемии. Программа уже запускалась в 2020 и 2021 году летом и осенью. При регистрации карты и оплате покупки на партнерском сайте часть средств будет возвращена.

Минусом участия является ограниченность предложений от партнеров. Несмотря на то, что перечень партнеров достаточно большой, он не включает некоторых популярных участников отрасли туризма.

Что такое туристический кэшбэк?
Что такое туристический кэшбэк?. Фото: pxhere.com

Как принять участие в программе, чтобы получить кэшбэк на карту «МИР»?

Для участия в акции отдыхающему необходимо оформить карту «МИР». Ее можно получить в финансовой организации, которая является участником Программы лояльности для держателей этих карт. Перечень банков представлен на сайте https://privetmir.ru/bank/.

После того как карта получена, ее нужно зарегистрировать путем заполнения формы. Пройти процедуру регистрации можно также на официальной странице. Затем покупателю нужно оплатить выбранное предложение с 18 января до 12 апреля 2022 года — пока длится акция.

Часть средств в виде кэшбэка переводится на карту за 5 рабочих суток с момента поступления оплаты. Важное условие для возвращения средств — путешествие должно стартовать с 18 января и закончиться не позднее 30.04.2022 включительно.

За какие путешествия полагается кэшбэк?

Возврат можно получить только при покупке на странице партнеров, которые принимают участие в программе. Оплачивать услуги с cashback разрешается на сайтах отелей, туристических операторов и агрегаторов во время действия программы.

За какие услуги начисляются средства:

  • транспортные услуги и проживание;
  • железнодорожные туры с ночевкой в отеле или поезде;
  • круиз;
  • проживание в санатории или пансионате, гостинице и т. д. более 2 ночей.

Не все операторы являются участниками. Перед бронированием и оплатой важно уточнить возможность получения cashback.

За какие путешествия полагается кэшбэк?
За какие путешествия полагается кэшбэк?. Фото: pxhere.com

Где и как бронировать туры с кэшбэком из Санкт-Петербурга?

Жители Санкт-Петербурга и других российских регионов могут приобрести путевку с кэшбэком. Сделать это можно в турагентстве или на страницах компаний, являющихся партнерами акции. На этой странице представлен перечень партнеров, у которых можно купить услуги с получением возврата средств.

На сайте можно получить информацию о спецпроектах, ознакомиться с готовыми маршрутами по России и картой локаций. На странице публикуются сведения о нюансах путешествий во время пандемии и действующих ограничениях, перечне мест, которые доступны с сертификатом о выполнении прививки.

Оплачивать услуги можно только онлайн с карты «МИР», в ином случае вернуть часть средств будет невозможно. Возврат средств возможен только при покупке поездок по РФ, акция не распространяется на заграничные туры.

При выборе тура рекомендуется заранее выбрать цель поездки — для активного отдыха, оздоровления, культурного просвещения и т. д. Заранее нужно определить сумму и комплектацию тура — экскурсии, обеды и т. д. Перед приобретением рекомендуется изучить правила акции.

Сколько денег можно вернуть?

С 18.01.2022 открывается новый этап программы кэшбэка от Ростуризма. Участники смогут вернуть до 20 000 рублей за купленные туры. В программе принимают участие все регионы.

Размер возврата — 20% от цены тура, но не более 20 000 руб. С одной карты разрешается оплачивать неограниченное число путевок. Оплачивать нужно сразу всю стоимость тура при помощи карты «МИР». Государственную субсидию возвращают на эту же карту.

Сколько денег можно вернуть?
Сколько денег можно вернуть?. Фото: mironline.ru

Как правильно оплатить путешествие?

Гражданам потребуется оформить карту «МИР» и зарегистрировать ее в бонусной программе. После этого требуется выбрать участников акции — отели, агрегаторов, операторов с турами.

На страницах участников следует купить путевку, оплатить иные услуги. Рекомендуется заранее убедиться, что предложение участвует в акции. Обычно такие услуги помечены специальным знаком. Деньги возвращаются на счет оплаты в течение 5 рабочих дней. Кобейджинговые карты с несколькими платежными системами в акции не участвуют.

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