Социальный контракт для малоимущих в Санкт-Петербурге в 2022 году

После того как соглашение заключено, государство должно оказывать социальную поддержку, в том числе предоставлять выплаты или нужные товары. Получатели при этом обязаны переучиться и устроиться на работу или развить собственное дело. Поддержка предоставляется семьям с низким доходом, которые не могут повысить свое благосостояние в силу сложившейся жизненной ситуации.