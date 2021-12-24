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Posted 24 декабря 2021, 15:35

Published 24 декабря 2021, 15:35

Modified 17 сентября 2022, 06:53

Updated 17 сентября 2022, 06:53

Социальный контракт для малоимущих

Социальный контракт для малоимущих в Санкт-Петербурге в 2022 году

24 декабря 2021, 15:35
Фото: pxhere.com. Социальный контракт для малоимущих
Социальный контракт для малоимущих в 2022 году представляет собой соглашение, заключаемое органами социальной защиты с некоторыми категориями граждан. Социальный контракт для малоимущих может быть заключен с лицами, чей доход не достигает прожиточного минимума по Санкт-Петербургу по независящим от них факторам.

После того как соглашение заключено, государство должно оказывать социальную поддержку, в том числе предоставлять выплаты или нужные товары. Получатели при этом обязаны переучиться и устроиться на работу или развить собственное дело. Поддержка предоставляется семьям с низким доходом, которые не могут повысить свое благосостояние в силу сложившейся жизненной ситуации.

Какие условия для получения социальной помощи действуют в регионе?

Право на получение государственной социальной помощи имеют малоимущие семьи и одинокие граждане. Условием оформления социального контракта является размер дохода ниже прожиточного минимума по Санкт-Петербургу на человека.

Контракт представляет собой соглашение между органами соцзащиты и гражданином. Согласно нему гражданин должен получать поддержку и реализовывать задачи, предусмотренные программой адаптации.

Какие мероприятия предусматриваются:

  • поиск вакансии для трудоустройства;
  • прохождение обучения в центре занятости;
  • развитие предпринимательской деятельности;
  • выполнение прочих задач для преодоления тяжелого положения.

Соглашение является действительным в течение 3-12 месяцев. Оно действует до 9 месяцев при поиске работы, не более года при развитии бизнеса и не более полугода при преодолении сложных жизненных обстоятельств. Срок устанавливается с учетом того, какие мероприятия были запланированы.

Невыполнение гражданином условий контракта является основанием для его прекращения. В таком случае будут приостановлены выплаты. При прекращении работы ИП по своей инициативе потребуется вернуть деньги, полученные как помощь от государства.

Какие документы нужны для оформления социального контракта?

Заявку на получение помощи от государства можно подать в администрацию, через органы социальной защиты, МФЦ или портал «Госуслуги».

Какие документы нужны для оформления социального контракта
Какие документы нужны для оформления социального контракта. Фото: Медиахолдинг 1Mi

Какую информацию необходимо предоставить:

  • документ для удостоверения личности;
  • информацию о доходах заявителя и его членов семьи;
  • сведения о получении детских пособий (в том числе многодетным семьям), иной помощи государства;
  • подробные данные о месте проживания;
  • данные о составе семьи, детях;
  • информацию о браке, наличии родительских прав.

Помимо этого, следует предоставить документы, которые подтверждают причины получения дохода, не превышающего прожиточный минимум. Необходимо предоставление трудовой книжки, справки со службы занятости (для безработных трудоспособных членов семьи).

Если есть дети, которые не посещают дошкольные организации из-за наличия заболевания, требуется соответствующая справка. Если один из членов семьи нуждается в уходе, предоставляются документы, подтверждающие этот факт. Заявителю необходимо каждый месяц подавать в администрацию сведения о выполнении программы и предоставлять отчет о расходовании предоставленных средств.

Направления поддержки по контракту

Контракт направлен на повышение уровня жизни семьи. С учетом ситуации органы социальной защиты разрабатывают программу социальной адаптации и подбирают наиболее действенные инструменты повышения доходов.

Основные направления:

  • содействие в поиске работы;
  • прохождение обучения для получения профессии;
  • развитие собственного предпринимательства;
  • ведение личного подсобного хозяйства;
  • реализация других мер для преодоления тяжелой ситуации.

Средства можно направить только на мероприятия, связанные с выполнением обязательств согласно договору. Чтобы подтвердить целевое использование средств, предоставляются чеки, договор купли-продажи и иные документы.

Размеры выплат по контракту

В период реализации программы соцконтракта заявителю будет предоставлено социальное пособие. Оно равно размеру ежемесячного прожиточного минимума в Санкт-Петербурге и составляет 11,9 тысячи рублей.

Заявитель может получить помощь в покупке необходимых товаров, одежды и обуви, медикаментов, возможна оплата лечения. Максимальная сумма, выделяемая для развития бизнеса — не более 250 000 рублей.

Сколько действует соцконтракт?

Контракт действует от 3 до 12 месяцев с учетом сложности задач, которые включены в программу адаптации. Срок действия составляет не более 9 месяцев по мероприятиям, связанным с трудоустройством.

Сколько действует соцконтракт
Сколько действует соцконтракт. Фото: Медиахолдинг 1Mi

Не более года выделяется на развитие предпринимательства. Не более полугода можно потратить на преодоление семьей трудного жизненного положения.

Где можно оформить контракт?

Для оформления контракта можно обратиться в администрацию района Санкт-Петербурга. Адреса и контактные сведения представлены на сайте . Для подачи документов и получения справочной информации гражданин имеет право обратиться в органы социальной защиты, многофункциональные центры или на портал «Госуслуги».

Органы соцзащиты

К основным задачам органов социальной защиты относят развитие системы защиты населения в Санкт-Петербурге. Органы обеспечивают формирование доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан и инвалидов на территории районов города.

Ими осуществляются мероприятия, направленные на улучшение демографического положения, производится социальная адаптация лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Контакты отделов во всех районах Санкт-Петербурга представлены на этой странице.

МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) относятся к структурным подразделениям СПб ГКУ «МФЦ» и осуществляют деятельность на всей территории Санкт-Петербурга. В МФЦ можно получить большое количество услуг. Упрощается процедура благодаря действию принципа «одного окна». В офисах предоставляются комфортные условия для приема документов, услуги оказывают оперативно.

Уточнить адреса офисов многофункциональных центров можно на странице. На сайте указан точный адрес, телефоны, часы работы. Представлены сведения о наличии парковок, подъемных платформ, инфраструктуры для маломобильных граждан.

«Госуслуги»

Подать заявление на оформление контракта можно в электронном виде через портал Госуслуги». Для этого требуется наличие подтвержденной учетной записи. В кабинете нужно указать личную информацию и перейти во вкладку регионального управления соцзащиты, после чего заполнить заявление.

«Госуслуги»
«Госуслуги»

К этому документу прикладываются электронные копии паспорта и СНИЛС. Если в семье есть дети, нужны свидетельства о рождении каждого ребенка. Если дети старше 14 лет, нужны копии их паспортов. Необходима копия справки о составе семьи и доходах за 3 месяца.

Заявителю требуется записаться на прием в ведомство. Он должен лично прибыть в управление социальной защиты и предоставить оригиналы документов инспектору. Заявление, как правило, рассматривается в течение 12 дней, после чего заявитель получает уведомление о принятии заявления или отказе в письменной форме.

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