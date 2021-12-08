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Posted 8 декабря 2021, 14:09

Published 8 декабря 2021, 14:09

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Санкт-Петербурге

Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Санкт-Петербурге в 2022 году

8 декабря 2021, 14:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi. Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Санкт-Петербурге
После рождения ребенка жители Санкт-Петербурга имеют право на региональные выплаты. Для компенсации средств при покупке детских товаров семьям положены губернаторские выплаты. В данной статье перечислены виды пособий для семей с ребенком, а также льготы, которыми можно воспользоваться в регионе.

Что такое губернаторская выплата?

Государство оказывает поддержку родителям с детьми при помощи федеральных и региональных компенсаций и пособий. Выплата может быть единовременной, к примеру при рождении ребенка, или регулярной — ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной до момента достижения ребенком определенного возраста.

Губернаторской выплатой называется единовременная финансовая помощь родителям при рождении в семье ребенка. Она выплачивается из регионального бюджета. Пособие в 2021 году выплачивается как дополнительная мера поддержки вместе с финансовыми компенсациями.

Кто может оформить губернаторскую выплату? Получить региональное единовременное пособие на детей могут родители или усыновители новорожденного. Порядок обращения:

  • уточнение в службе социальной защиты типов оказываемой поддержки и условий получения;
  • сбор документации и оформление заявки на пособие;
  • представление документов в территориальный орган социальной защиты;
  • ожидание решения.

Получить сведения о выплате регионального пособия и заполнить заявку можно дистанционно при помощи портала «Госуслуги». Для этого обязательно наличие подтвержденной учетной записи.

Кому положены областные пособия?

Право на получение имеют лица, не достигшие совершеннолетия, проживающие постоянно в Ленобласти, признанные нуждающимися в социальной помощи. Чтобы получить статус нуждающегося в социальном обслуживании, родителю или законному представителю следует обратиться в МФЦ или в центр социальной защиты населения.

Меры социальной поддержки семьям с детьми предоставляются с учетом степени нуждаемости. Чтобы установить наличие прав на социальную поддержку, применяется базовый показатель среднего дохода в Ленобласти. В 2021 году значение составило 32840 рублей.

Согласно Социальному кодексу, за счет средств областного бюджета предусматриваются ежемесячные и единовременные пособия. Получить данную выплату могут семьи, среднедушевой доход которых не более размера среднего дохода в Ленобласти на 2021 год. Малоимущим семьям предоставляется ежемесячное начисление на детей с 0 до 3 лет (800 — 1700 рублей) и с 3 до 16 лет (600 — 1400 рублей).

Региональный материнский капитал

Согласно информации из новостей, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал городской закон об использовании регионального материнского капитала. Его допускается направлять на восстановление или капитальный ремонт садового или жилого дома, приобретение земельного участка для жилого дома.

Региональный материнский капитал
Региональный материнский капитал. Фото: pxhere.com

Региональный материнский капитал выплачивается при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка. С начала 2021 года сумма выплаты составляла 165930 рублей. Время действия капитала продлено до окончания 2026 года.

Региональное пособие на ребенка до 3 лет

Ежемесячная выплата после рождения или усыновления первого ребенка назначается семьям, где заработок на каждого члена семьи не превышает двух минимумов для проживания по региону. В 2021 году среднедушевое значение дохода не должно превышать 25 593,8 руб.

Пособие выплачивается, пока ребенок не достигнет возраста 3 лет. Заявку на получение помощи требуется подавать каждый год: когда он родится, потом по достижении возраста 1 и 2 лет. Размер пособия в Санкт-Петербурге составляет сумму прожиточного минимума для детей — в 2021 году выплачивается 11366,1 руб.

Когда получить пособие нельзя:

  • несовершеннолетний полностью находится на обеспечении государства;
  • у заявителя нет родительских прав.

Заявление на выплату рассматривается администрацией за месяц с момента регистрации обращения. Получателями пособия являются граждане РФ, проживающие на территории Санкт-Петербурга.

Заявителю необходимо представить заявление и документ, идентифицирующий личность. Дополнительно потребуется свидетельство о рождении. Необходимы справки с места работы, трудовая книжка.

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка

После рождения ребенка жители Санкт-Петербурга имеют право на получение компенсации за покупку товаров для ребенка и продуктов питания. Обратиться за пособием необходимо в течение 1,5 лет после рождения.

Сумма выплат в 2021 году:

  • за первого — 33439 рублей;
  • за второго — 44588 рублей;
  • за третьего и последующего новорожденного — 55733 рублей.

Средства перечисляются на карту «Детская». На полученные деньги можно купить товары для ребенка в специализированных магазинах. Оформить карту можно при подаче заявления в электронном формате или в МФЦ. Забрать ее можно через МФЦ, выбранный при подаче заявки. О готовности карты придет оповещение на телефон. Дополнительно записываться в отделение не требуется.

Чтобы подать заявку, необходимо пройти регистрацию на портале «Госуслуги». Запись должна быть подтвержденной. Решение о назначении компенсационной выплаты или отказе принимается администрацией в течение 14 рабочих суток.

Региональные льготы семьям с детьми в Санкт-Петербурге и области

Государство оказывает поддержку семьям с детьми и предоставляет право на получение ежемесячных и разовых выплат, материнского капитала, льготной ипотеки. Ряд выплат зависит от числа детей и уровня заработка. В регионах, в том числе и Санкт-Петербурге, Ленобласти, действуют дополнительные пособия.

Региональные льготы семьям с детьми в Санкт-Петербурге и области
Региональные льготы семьям с детьми в Санкт-Петербурге и области. Фото: Медиахолдинг 1Mi
  • Бесплатный земельный участок. Граждане РФ, имеющие трех или более детей, обладают правом бесплатно приобрести в собственность земельный участок, который находится в собственности Санкт-Петербурга. Земля предоставляется в случае, если детям в семье менее 18 лет, они проживают совместно с заявителями и являются членами их семьи.

В первую очередь участки выдаются многодетным семьям с тремя и более детьми, в числе которых ребенок-инвалид, либо семьям с пятью и более детьми. Участок может быть предоставлен однократно.

  • Льготы по налогам. Многодетным семьям положены льготы по имущественным налогам на федеральном и региональном уровне. Граждане с тремя или более несовершеннолетними детьми на федеральном уровне имеют такие льготы, как уменьшение базы обложения по земельному налогу на размер кадастровой стоимости 600 кв. м одного участка.

Помимо этого, снижается база по налогу на имущество на 5 кв. м от общей площади квартиры и 7 кв. м площади жилого дома. Вычет предоставляется каждому из родителей. Можно получить льготу по транспортному налогу. От уплаты освобождается один из родителей, который зарегистрирован в Санкт-Петербурге и имеет трех или более детей, не достигших совершеннолетия. Льгота предоставляется на одно ТС, имеющее мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

  • Первоочередной прием детей в детский сад. Чтобы зачислить детей в садик, потребуется подать заявление. По желанию можно указать до трех садиков на выбор, но в одном районе. При наличии первоочередного или внеочередного права об этом требуется сообщить в заявке.

На внеочередной прием имеют право дети прокуроров, судей, сотрудников СК РФ и некоторые другие категории. На первоочередной прием имеют право дети военнослужащих, из многодетных семей, дети-инвалиды и дети, один из родителей которых получил инвалидность, и иные категории согласно законодательству.

  • Бесплатное питание для школьников и учащихся колледжей, техникумов, училищ. Дети из малообеспеченных семей и многодетных семей, инвалиды, с хроническими заболеваниями могут получить бесплатное питание или компенсацию его в школах и профессиональных учебных организациях. С 2020 года бесплатное питание положено для всех учеников 1 — 4-х классов.
  • Бесплатные кружки и секции. На сайте spb.kartasporta.ru представлен перечень кружков и секций для детей. На странице есть адреса и телефоны кружков. Можно выбрать район города, который наиболее близко к дому, подобрать секции по возрасту и с учетом рядом расположенной станции метро.
  • Бесплатная школьная и спортивная форма на весь период учебы в школе. Многодетные семьи с любым уровнем дохода имеют право на получение выплат, чтобы купить школьную и спортивную одежду каждому ребенку, проходящему обучение в школе. В текущем году сумма составила 4802 рубля.
  • Бесплатные лекарства для детей до 6 лет по рецептам врачей. Право на получение лекарств по рецептам бесплатно имеют все дети до 3 лет. В многодетных семьях можно получать медикаменты безвозмездно детям до 6 лет.

Основные препараты бесплатные для всех детей до 3 лет, при этом неважно наличие инвалидности или материальное положение семьи. Льготные медикаменты могут быть выписаны только на особых рецептурных бланках. Получить препараты можно в аптеке, которая обслуживает льготные категории населения.

  • Бесплатный проезд в общественном транспорте. Льготники Санкт-Петербурга и Ленобласти могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Данное соглашение было подписано губернатором города Александром Бегловым на 2021–2023 гг., как сообщается в новостях.

Согласно документу, проезд на льготных условиях в наземном и подземном транспорте предоставляется ветеранам труда, тыловикам, учащимся из многодетных семей и некоторым другим категориям. Проезд осуществляется на основании льготных проездных документов.

  • Возможность получения путевки на оздоровление. Дети-сироты, дети-инвалиды, малообеспеченные семьи и некоторые другие категории граждан могут получить бесплатную путевку. Их распределение происходит с учетом времени подачи заявления.
  • Бесплатное посещение музеев, выставок, парков 1 день в месяц. Уточнить, в какие музеи предоставляется бесплатный вход, можно на сайте https://peterburg.center/. На сайте представлен перечень музеев и выставок, режим работы. Прописаны условия бесплатного посещения, контактные данные.
  • Скидка на оплату коммунальных услуг ЖКХ. В Санкт-Петербурге предоставляются компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. Решение о предоставлении компенсаций или отказе в них принимается администрацией района Санкт-Петербурга по месту жительства. Чтобы получить компенсацию, требуется подать заявление и документы в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства.

Меры социальной помощи по оплате услуг ЖКХ предоставляются в натуральной форме и в форме денежных выплат. В натуральной форме они предоставляются детям-сиротам, Героям СССР и некоторым иным категориям. Поддержка в форме денежных выплат может быть предоставлена инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям, матерям-героиням, женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, некоторым иным категориям.

  • Льготы по земельному налогу. С 2017 года функционирует налоговый вычет, позволяющий снизить величину земельного налога на размер кадастровой стоимости 600 кв. м площади участка. Если размер участка будет менее 6 соток, платить налог не требуется, а при размере участка свыше этого значения сбор будет рассчитан на остаток площади. Вычет может быть предоставлен категориям граждан, имеющим права на льготы.
  • Материальная помощь или беспроцентные ссуды для возмещения расходов на ведение хозяйства. Безвозмездные субсидии выдаются в порядке очередности с учетом даты принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учет нуждающихся в улучшении условий проживания.

Первоочередное право на безвозмездные субсидии имеют граждане с тремя или более детьми, не достигшими 18 лет. Помимо этого, воспользоваться субсидией могут сотрудники образовательных организаций и работники сферы здравоохранения, социального обслуживания и т. д.

Многодетным семьям могут быть предоставлены субсидии на личное подсобное хозяйство в виде единовременной выплаты на строительство или покупку дома. Возможно оформление средств на возмещение затрат после покупки оборудования. Предоставляется грант на развитие хозяйства.

  • Полное и частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с предпринимателей. Родители, которые воспитывают трех или более детей, могут уплачивать взнос частично.

Таким образом, семьям с детьми в Санкт-Петербурге предоставляются льготы, поддержка от государства. Чтобы получить выплаты и льготы, можно обратиться в службу социальной защиты или на портал «Госуслуги». Подать заявления через портал можно удаленно.

Как получить региональные выплаты и льготы?

Отделы социальной защиты населения имеют несколько задач. К основным относят выполнение мероприятий по улучшению демографической ситуации, обеспечение доступной среды для маломобильных групп населений, развитие системы социальной защиты.

Как получить региональные выплаты и льготы?
Как получить региональные выплаты и льготы?

Контактная информация об отделах представлена на сайте gu.spb.ru. Здесь указаны адреса служб в разных районах, телефоны, по которым можно уточнить, какие документы нужно представить для получения помощи.

На портале «Госуслуги» можно уточнить, какие единовременные и ежемесячные пособия предоставляются в регионе. Подать заявление для получения губернаторского пособия на ребенка, региональных выплат можно при условии наличия подтвержденной учетной записи.

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