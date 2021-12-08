Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Санкт-Петербурге в 2022 году

Помимо этого, снижается база по налогу на имущество на 5 кв. м от общей площади квартиры и 7 кв. м площади жилого дома. Вычет предоставляется каждому из родителей. Можно получить льготу по транспортному налогу. От уплаты освобождается один из родителей, который зарегистрирован в Санкт-Петербурге и имеет трех или более детей, не достигших совершеннолетия. Льгота предоставляется на одно ТС, имеющее мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно.