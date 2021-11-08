Восстановление организма после ковида

В условиях медицинского учреждения при необходимости проводятся курсы массажа и ЛФК, медикаментозная терапия. Процесс восстановления наиболее длительный, если пациент пожилой, имеет хронические заболевания, перенес COVID-19 в тяжелой форме. Если во время лечения пациент долго находился в лежачем положении, может потребоваться разрабатывать мышцы, подбирать особое питание. В октябре 2021 года или ноябре, зимний сезон рекомендуется пройти вакцинацию — это эффективная мера защиты от тяжелого течения заболевания и долгого восстановления.