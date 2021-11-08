Восстановление организма после ковида

Posted 8 ноября 2021, 14:27
Published 8 ноября 2021, 14:27
Modified 16 сентября 2022, 21:29
Updated 16 сентября 2022, 21:29
Данное явление называется «цитокиновый шторм» и приводит к осложнениям.
Длительность восстановления зависит от того, в какой форме пациент переболел коронавирусной инфекцией. Курс реабилитации должен проводиться под присмотром врача. Чтобы снизить риск заражения, в Санкт-Петербурге и других регионах можно сделать прививку. Помимо этого, важно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию.
Коронавирус нередко протекает в легкой форме или без ярко выраженных симптомов. Однако частым признаком инфекции является нарушение обоняния, восприятия вкусов. Отоларинголог Олег Абрамов дал комментарии относительно этого симптома.
Отсутствие нюха после вирусной инфекции — частое явление в лор-практике. Помимо коронавируса, нарушение обоняния вызывают риновирусы, вирусы парагриппа и другие.
Виды нарушения обоняния:
В большинстве случаев обоняние и вкус восстанавливаются или улучшаются примерно через 2 недели после появления симптома. К наиболее распространенным методам восстановления относятся промывание носа солевыми растворами, использование спреев для снятия отека, воспаления. Однако нет специфических методов, как восстановить обоняние после болезни.
Исследования показали, что восстановление обонятельного эпителия после вирусных инфекций происходит через нервные стволовые клетки. При хроническом воспалении процесс регенерации нарушается. Вероятно, в будущем начнут разрабатывать препараты для стимуляции регенерации либо будут созданы протоколы для пересадки стволовых клеток, ответственных за восстановление обонятельных нейронов.
Восстановление легких после коронавируса может быть начато на 20 — 25 сутки (через месяц) после начала болезни, иногда в условиях стационара. Программа реабилитации составляется индивидуально с учетом тяжести перенесенной инфекции и характера вирусной пневмонии, возраста больного и наличия сопутствующих заболеваний.
Продолжительность восстановления может занимать до года. При минимальных изменениях назначаются дыхательная гимнастика и физиотерапия, массаж и ингаляции. Общие рекомендации:
Восстанавливаются ли легкие после пневмонии? Для скорейшего восстановления рекомендуется полноценно питаться небольшими порциями. В рацион желательно включать пищу, богатую белками, пищевыми волокнами, железом, пребиотиками. В день нужно пить много жидкости.
Дыхательная гимнастика стимулирует кровообращение и тренирует дыхательные мышцы, за счет нее повышается эластичность легочной ткани, улучшается дренаж бронхов. При помощи ЛФК можно укрепить ослабленные мышцы и стимулировать кровообращение, нормализовать работу нервной системы. Врач подбирает упражнения персонально.
При наличии показаний требуется делать ингаляции. Лечебный массаж проводится для восстановления кровообращения и устранения застойных явлений, снятия мышечного и нервного напряжения.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила методы восстановления волос после перенесенного коронавируса. Она отметила, что требуется правильно питаться, включать в рацион белки и витамины, уделять время физической активности.
Она подчеркнула, что питание волосяные луковицы получают через кровь. В связи с этим рекомендуется заняться ходьбой или другой аэробикой. В период реабилитации нужно бережно относиться к волосам, отказаться на время от окрашивания и тугих причесок, горячего душа, сложных укладок.
Кроме того, необходимо посещение врача при наличии заболеваний щитовидной железы. По ее словам, они могут сопровождаться таким симптомом, как выпадение волос.
Ученые относят коронавирусную инфекцию к заболеваниям, которые поражают многие органы и системы организма. Согласно результатам исследований, инфекция приводит к нарушению работы иммунной, дыхательной систем, ухудшению работы сердца. Отрицательно коронавирус влияет на работу ЖКТ, приводит к дисфункции печени.
Повреждение органа происходит из-за бурной иммунной реакции, при которой начинается сильный выброс цитокинов. При высоком уровне этих белков появляется воспаление. На фоне осложнения есть риск развития реактивного гепатита. Печень также повреждается из-за нехватки воздуха, вызванной легочной недостаточностью. Некоторые жизненно важные лекарственные препараты могут отрицательно влиять на печень.
Распространенным симптомом проблем с печенью является желтый оттенок белочной оболочки глаз и кожи. Белый налет на языке также может быть признаком заболевания органа. При нарушении работы печень может увеличиться, что вызывает чувство тяжести, боль в правом боку, ощущение сдавленности.
Для диагностики нарушений и составления плана реабилитации нужно сдать анализы. При необходимости врач назначит ультразвуковое исследование или томографию для оценки размеров и структуры печени, желчных протоков. Для профилактики заболеваний печени рекомендуется соблюдать диету и питьевой режим, исключить потребление алкоголя. Принимать медикаменты следует только по рекомендации врача.
По словам врача-инфекциониста Светланы Малиновской, восстановлению кишечной микрофлоры после перенесенного заболевания способствует соблюдение специальной диеты. Она отметила, что в рацион нужно включить блюда на пару, супы-пюре. От сладких продуктов, жареной пищи на время лучше отказаться.
Согласно мнению медика, у пациентов, которые перенесли коронавирус, повышается проницаемость кишечника. Все необходимые вещества, образовавшиеся в нем, выводятся из организма. В связи с этим требуется принимать пробиотики.
Для восстановления полезных кишечных бактерий и их нормальной работы требуется включить в рацион пребиотики — к ним относят пищевые волокна, спаржу, бананы, в умеренных количествах — лук и чеснок. Инфекционист отметила, что требуется проверить уровень витамина D в организме перед приемом различных препаратов с витаминами после выздоровления.
По ее словам, важно включать в рацион овощи, так как они содержат много витаминов и клетчатки, которая необходима для нормальной микрофлоры кишечника.
По мнению специалистов, ухудшение памяти является частым явлением после перенесенного ковида. Врачи отмечают, что сразу после заболевания не следует сильно нагружать себя интеллектуальной работой, после наступления улучшений нагрузка должна быть дозированной.
В любом возрасте можно для восстановления использовать кроссворды и головоломки, пазлы. Для тренировки памяти также рекомендуется учить наизусть понравившиеся стихи. В случае появления проблем с памятью следует посетить невролога.
При наличии показаний врач может назначить витаминный комплекс для восстановления работы нервной системы. Эксперты отмечают эффективность комплексов витаминов группы В, которые благотворно влияют на структуру нервных волокон и обменные процессы в головном мозге.
Об опасности коронавируса для нервной системы сообщила врач персонализированной медицины, невролог Дарья Подгорбунских. По ее словам, можно выделить разные группы последствий для нервной системы от коронавируса. К ним относят тяжелые осложнения, сопровождающиеся поражением ЦНС, легких, головного мозга.
Также к перечню тяжелых последствий относят инфаркт, инсульт, энцефалит, синдром Гийена — Барре. К более легким последствиям относят нарушение обоняния и вкуса, головные боли, панические атаки, нарушение памяти и внимания. Возможно развитие нейропатии — чувствительных нарушений, проявляющихся слабостью в руках и ногах.
При появлении головных болей, даже если человек не имел явных симптомов коронавируса, нужно обратиться к неврологу. Он собирает анамнез и назначает исследования, по итогам которых выявляет причину симптома, составляет план лечения. Для ускорения восстановления памяти требуется соблюдать режим дня, выполнять когнитивную гимнастику — читать, учить стихи и т. д. Самообучение в комплексе с медикаментами способствует восстановлению нервных клеток после перенесенного вируса.
Одним из эффективных методов восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции дома является выполнение физических упражнений. В том числе важно делать дыхательную гимнастику несколько раз в день примерно по 10 минут. Основной целью домашних упражнений является повышение уровня кислорода, поступающего в легкие.
Наиболее простой является волевая задержка дыхания. При выполнении упражнения нужно сделать вдох — 2 секунды, задержать дыхание на 4 секунды и выдыхать в течение 4 секунд. Дыхание при этом должно быть легким, бесшумным.
Полезным считается упражнение с шариком. Его несложно выполнять. Носом нужно вдохнуть как можно больше воздуха, после чего с силой, постепенно требуется выдыхать воздух в шарик, раздувая его. Необходимо выполнить 2 — 3 подхода, постепенно увеличивая количество времени на упражнение.
В процессе реабилитации после ковида желательны аэробные нагрузки. Рекомендуется гулять на свежем воздухе, делать утреннюю зарядку в течение нескольких минут. Приступать к гимнастике или другим упражнениям можно после одобрения лечащего врача. Зарядка выполняется при отсутствии жалоб на одышку и слабость, сердечные и головные боли, при нормальных температуре и артериальном давлении.
Здоровый образ жизни способствует наиболее быстрому восстановлению и снижению риска повторного заражения. После перенесенного коронавируса следует полностью отказаться от вредных привычек, уделять достаточно внимания отдыху и сну, правильно питаться.
В условиях медицинского учреждения при необходимости проводятся курсы массажа и ЛФК, медикаментозная терапия. Процесс восстановления наиболее длительный, если пациент пожилой, имеет хронические заболевания, перенес COVID-19 в тяжелой форме. Если во время лечения пациент долго находился в лежачем положении, может потребоваться разрабатывать мышцы, подбирать особое питание. В октябре 2021 года или ноябре, зимний сезон рекомендуется пройти вакцинацию — это эффективная мера защиты от тяжелого течения заболевания и долгого восстановления.