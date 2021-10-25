В Иркутской области проходит конкурс «Нация о вакцинации»

Все привитые от COVID-19 жители региона могут снять видеоролик на тему «Почему я привился от ковида и рекомендую сделать это друзьям и близким», разместить его на своей странице в Instagram с хештегом #нацияовакцинации, отметить аккаунт @nation_of_vaccination и пять аккаунтов друзей.