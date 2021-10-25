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Posted 25 октября 2021, 18:04

Published 25 октября 2021, 18:04

Modified 25 июля, 20:54

Updated 25 июля, 20:54

В Иркутской области проходит конкурс «Нация о вакцинации»

В Иркутской области проходит конкурс «Нация о вакцинации»

25 октября 2021, 18:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Иркутской области объявлено о старте конкурса «Нация о вакцинации».

Все привитые от COVID-19 жители региона могут снять видеоролик на тему «Почему я привился от ковида и рекомендую сделать это друзьям и близким», разместить его на своей странице в Instagram с хештегом #нацияовакцинации, отметить аккаунт @nation_of_vaccination и пять аккаунтов друзей.

Как сообщает 38rus.com, 7 ноября итоги интернет-конкурса будут подведены — станет известно, кому из участников достанется IPhone 13. Победителем будет признан участник, сумевший собрать больше всего лайков под своим постом.

Каждый житель Иркутской области, который прошел вакцинацию, может записать ролик и выиграть приз, опубликовав данное видео в Instagram.

По состоянию на 25 октября в Иркутской области первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились уже свыше 700 тысяч человек, что составляет практически 30% от всего населения региона и почти 37% от числа жителей области старше 18 лет.

Двумя дозами вакцины на сегодняшний момент привились 580 тысяч человек, что равняется примерно 24,5% от общего количества местных жителей и 32,4% от численности совершеннолетнего населения.

На вакцинацию населения региона было потрачено около 1,3 миллиона доз препарата.

На данный момент вакцинироваться от COVID-19 в пределах Иркутской области можно в 54 медучреждениях.

Также пункты вакцинации заработали в иркутском «Сибэкспоцентре», в торгово-развлекательном центре «Юбилейный», торгово-развлекательном центре «ЯркоМолл», многофункциональном центре «Мой бизнес», медклинике «Эксперт». Для учащихся университетов были открыты пункты в корпусах ИрГУПС, БГУ, «Профессорской клинике» ИГМУ, ИрНИТУ, ИГУ.

Для обеспечения вакцинации населения было организовано 124 мобильные бригады для работы в пунктах вакцинации. С перечнем пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Иркутской области (www.minzdrav-irkutsk.ru).

#Общество#Новости
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