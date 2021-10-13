РЭО содействует созданию отраслевой базы кадров в России

В ходе выступления на сессии Российского экологического форума на тему «Вместе к экономике замкнутого цикла. Зачем нужны ассоциации?» Альбина Дударева перечислила и другие задачи, стоящие перед ассоциацией. Она указала на отстаивание экономических интересов каждого члена «Ресурса», на необходимость выстраивания кооперационных цепочек и на важность обмена опытом.