РЭО содействует созданию отраслевой базы кадров в России

Posted 13 октября 2021, 19:55
Published 13 октября 2021, 19:55
Modified 25 июля, 21:34
Updated 25 июля, 21:34
В нее войдут ведущие специалисты, а обучение по соответствующему запросу ассоциации будут осуществлять отечественные вузы. Созданию «Ресурса» способствовал «Российский экологический оператор» (РЭО), пишут корреспонденты информационного портала vostokmedia.com.
По словам Альбины Дударевой, сфера обращения с ТКО демонстрирует в последнее время динамичное развитие и постепенно становится частью экономики замкнутого цикла.
Участники форума акцентировали внимание на том, что благодаря циклической экономике станет возможным создание еще 100 тысяч рабочих мест.
«Очень важно, насколько будут подготовлены эти новые работники, насколько они профессиональны. Поэтому ассоциация одним из первых своих проектов планирует запустить биржу кадров отрасли обращения с ТКО», — заявила Дударева.
Реализация нового проекта предусматривает поиск лучших кадров для отрасли и формирование запроса вузам на обучение по определенным специальностям, отметила руководитель ассоциации.
Альбина Дударева сообщила, что отрасль обращения с ТКО остро нуждается сегодня в изменении имиджа. Сотрудники должны четко понимать, что им гарантированы социальная защищенность, достойная оплата труда и возможность повысить квалификацию. Не менее важный момент — престиж профессии.
В ходе выступления на сессии Российского экологического форума на тему «Вместе к экономике замкнутого цикла. Зачем нужны ассоциации?» Альбина Дударева перечислила и другие задачи, стоящие перед ассоциацией. Она указала на отстаивание экономических интересов каждого члена «Ресурса», на необходимость выстраивания кооперационных цепочек и на важность обмена опытом.
Дударева выразила уверенность в том, что благодаря членству в ассоциации станет возможным отстаивание интересов участников расширенной ответственности производителей (РОП).
Приоритетными направлениями деятельности «Ресурса» являются: создание системы справедливого распределения средств РОП, активное содействие в получении поддержки со стороны государства, отмена НДФЛ для физических лиц при сдаче вторичных материальных ресурсов (ВМР), снижение либо полная отмена НДС в рамках реализации ВМР и вторичного сырья, нормативно-техническое и нормативно-правовое регулирование отрасли, очищение рынка от недобросовестных утилизаторов, участие в разработке законопроекта о вторичных материальных ресурсах и обеспечение общественного контроля в надзорных мероприятиях.