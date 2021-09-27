Где и когда в Санкт-Петербурге можно вакцинироваться от гриппа

Posted 27 сентября 2022, 08:38
Published 27 сентября 2022, 08:38
Modified 27 сентября 2022, 09:41
Updated 27 сентября 2022, 09:41
Грипп – сезонное заболевание, которое распространяется активными темпами. Вирусу подвержены люди всех возрастов, в особенности пожилые мужчины и женщины от 65 лет, маленькие дети, будущие мамы. В группе риска также:
Вакцинация беременных от заболевания проводится на определенном сроке – как минимум после 14-15 недели. Будущим мамам доступны вакцины любых видов, кроме интраназальной.
Настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа в сентябре работникам медицинской сферы. Прививка от гриппа им необходима в целях защиты – она снижает вероятность инфицирования в условиях возможных тесных контактов с уже заболевшими людьми. Кроме того, вакцинация от заболевания рекомендована работникам сфер ЖКХ, транспорта и образования. В целом в сентябре 2022 года предполагается охватить за счет прививочной кампании минимум 60% населения России.
Прививку от гриппа в Санкт-Петербурге в сентябре можно сделать в поликлинике, расположенной по месту жительства. Вакцинация вот уже несколько лет проводится бесплатно. Для того, чтобы ее пройти, потребуются следующие документы:
С этими документами следует прийти на прием к участковому врачу-терапевту.
В сентябре в Петербурге можно сделать прививку от гриппа
Также привиться от гриппа можно в мобильных пунктах - в сентябре они работают, коммерческих медицинских центрах.
Под присмотром медицинского работника должны проходить вакцинацию от вируса:
Представителям других категорий граждан также рекомендуется перед прививкой проконсультироваться со специалистом-медиком, рассказав ему об особенностях организма. Речь может идти о перенесенных заболеваниях, травмах. После изучения анамнеза, а также индивидуальной реакции организма на другие прививки врач сможет принять решение о целесообразности вакцинации.
Медики советуют прививаться от вируса гриппа до начала распространения заболевания, отмечая, что на выработку антител уходит несколько недель. Оптимальный вариант – планировать вакцинацию на конец сентября или на начало октября. Маленьким детям до 12 лет следует прививаться от гриппа заранее – для них вакцина делится на две порции, между ними есть интервал, составляющий порядка 3-4 недель.
В ряде случаев после вакцинации от гриппа организм может отреагировать индивидуально – в виде характерных симптомов:
Перечисленные симптомы после прививки не что иное, как ответ иммунитета на вирус. Их не нужно лечить – в подавляющем большинстве случаев они проходят сами собой.
Организм в силу индивидуальных особенностей может отреагировать на отдельные компоненты вакцины от гриппа. В некоторых случаях появляется реакция на вирусный белок, что крайне редко обусловливает появление аутоиммунных болезней.
Противопоказания
Чтобы минимизировать неблагоприятные последствия, следует перед вакцинацией обратиться за консультацией к врачу. Если человек страдает инфекционным заболеванием в острой фазе, это считается противопоказанием. Прививку можно будет сделать только в период ремиссии или сразу после окончательного выздоровления.
В числе прививочных противопоказаний:
Все перечисленные выше случаи следует обсуждать и согласовывать с лечащим врачом.
Возраст менее 0,5 лет – тоже противопоказание: маленьким детям не делают прививку от вируса гриппа.
После вакцинации
Сразу же после вакцинации рекомендуется на некоторое время остаться в медицинском учреждении – например, в приемном покое. Необходимо следить за ощущениями в течение 15-20 минут. Такого времени хватит для того, чтобы оценить риск аллергии и возможную необходимость в экстренной медицинской помощи.
Место, куда была сделана инъекция:
Как уже отмечалось, на выработку антител после вакцинирования от вируса уходит от 1 до 2 недель. В этот период шансы инфицироваться по-прежнему высоки. С учетом этого после вакцинации:
Также врачи рекомендуют соблюдать определенные ограничения в питании, которые могут называться профилактической диетой, на протяжении 24 часов. Стоит исключить:
Алкоголь после вакцинации не стоит употреблять на протяжении нескольких дней. Это поможет минимизировать возможную нагрузку на органы, в том числе на печень.
В 2022 году используется новая вакцина, действенная в борьбе сразу против 4 штаммов гриппа, тогда как обычная прививка охватывала только 3 штамма. Сделать прививку от гриппа с таким составом смогут люди в возрасте от 65 лет.
Медики рекомендуют вакцинироваться от гриппа в сентябре 2022 года для снижения возможного риска заражения коронавирусной инфекцией. В их числе – специалисты ВОЗ. Заместитель руководителя организации Стейси Шульц-Черри отмечает, что медицинское сообщество не может прогнозировать ситуацию вокруг гриппа в условиях пандемии ковид-19, однако подчеркивает важность прививки в этом году.
По результатам исследования удалось установить, что в сентябре 2022 года существует возможность одновременного заражения коронавирусной инфекцией и гриппом. Это может повлечь за собой осложнения и делает процесс лечения трудным.
Прививка от гриппа обеспечит организму дополнительную защиту и даст возможность выявить факт инфицирования COVID-19.
Между вакцинацией против гриппа и против коронавируса необходим временной интервал не менее 1 месяца. За этот период организм адаптируется к прививке и обеспечит выработку достаточного количества антител.
Вакцина против вируса гриппа «Ультрикс Квадри» показана:
Сделать прививку от гриппа в Санкт-Петербурге можно в мобильных пунктах у метро. Они открылись в сентябре 2022 года. В наличии — вакцины «Ультракс», Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс», последняя закупается за счет районов.
В Санкт-Петербурге в сентябре также можно сделать прививку «Совигрипп» и «Флю-М». В городские медучреждения уже поставлены 199 046 дозы вакцины «Совигрипп» для беременных и 594 110 дозы вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых. Данные вакцины предназначены только для взрослых людей.
В 2022 году власти не опубликовали единый график выездных пунктов вакцинации. Возможно, что в нынешнем году мобильные пункты будут работать по прежнему графику. Ниже представлен график работы передвижных пунктов вакцинации за минувший год.
«Комендантский проспект»:
Станция метро «Пионерская»:
«Старая Деревня»:
«Черная речка»:
Метро «Беговая»:
Мобильные пункты в спб в сентябре будут работать не только у метро, но и на базе петербургских торговых центров, расположенных по следующим адресам: