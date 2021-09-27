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Posted 27 сентября 2022, 08:38

Published 27 сентября 2022, 08:38

Modified 27 сентября 2022, 09:41

Updated 27 сентября 2022, 09:41

Вакцинация от гриппа в Санкт-Петербурге

Где и когда в Санкт-Петербурге можно вакцинироваться от гриппа

27 сентября 2022, 08:38
Фото: pixabay.com. Вакцинация от гриппа в Санкт-Петербурге
Вакцинация от гриппа в Санкт-Петербурге уже началась в 2022 году. Сделать прививку жители города могут в мобильных пунктах в ТЦ и у метро, в поликлиниках, где ведется предварительная запись. Какие особенности у сезонной вакцинации в этом году, почему она актуальна и зачем нужна?

Кому можно делать прививку от гриппа?

Грипп – сезонное заболевание, которое распространяется активными темпами. Вирусу подвержены люди всех возрастов, в особенности пожилые мужчины и женщины от 65 лет, маленькие дети, будущие мамы. В группе риска также:

  • Люди, имеющие ряд хронических заболеваний;
  • Дети, которые ходят в дошкольные учреждения и учебные заведения;
  • Курящие мужчины и женщины;
  • Люди, страдающие сердечными и легочными заболеваниями.

Вакцинация беременных от заболевания проводится на определенном сроке – как минимум после 14-15 недели. Будущим мамам доступны вакцины любых видов, кроме интраназальной.

Настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа в сентябре работникам медицинской сферы. Прививка от гриппа им необходима в целях защиты – она снижает вероятность инфицирования в условиях возможных тесных контактов с уже заболевшими людьми. Кроме того, вакцинация от заболевания рекомендована работникам сфер ЖКХ, транспорта и образования. В целом в сентябре 2022 года предполагается охватить за счет прививочной кампании минимум 60% населения России.

Кому делать прививку от гриппа?
Кому делать прививку от гриппа?. Фото: pixabay.com

Как и где прививаться

Прививку от гриппа в Санкт-Петербурге в сентябре можно сделать в поликлинике, расположенной по месту жительства. Вакцинация вот уже несколько лет проводится бесплатно. Для того, чтобы ее пройти, потребуются следующие документы:

  • Паспорт;
  • СНИЛС;
  • Полис ОМС.

С этими документами следует прийти на прием к участковому врачу-терапевту.

В сентябре в Петербурге можно сделать прививку от гриппа

Также привиться от гриппа можно в мобильных пунктах - в сентябре они работают, коммерческих медицинских центрах.

Под присмотром медицинского работника должны проходить вакцинацию от вируса:

  • Люди в возрасте до 18 лет;
  • Люди, страдающие аллергическими заболеваниями;
  • Мужчины и женщины с хроническими заболеваниями.

Представителям других категорий граждан также рекомендуется перед прививкой проконсультироваться со специалистом-медиком, рассказав ему об особенностях организма. Речь может идти о перенесенных заболеваниях, травмах. После изучения анамнеза, а также индивидуальной реакции организма на другие прививки врач сможет принять решение о целесообразности вакцинации.

Медики советуют прививаться от вируса гриппа до начала распространения заболевания, отмечая, что на выработку антител уходит несколько недель. Оптимальный вариант – планировать вакцинацию на конец сентября или на начало октября. Маленьким детям до 12 лет следует прививаться от гриппа заранее – для них вакцина делится на две порции, между ними есть интервал, составляющий порядка 3-4 недель.

Какая может быть реакция после прививки?

В ряде случаев после вакцинации от гриппа организм может отреагировать индивидуально – в виде характерных симптомов:

  • Незначительное повышение температуры тела;
  • Головные боли;
  • Общее недомогание.

Перечисленные симптомы после прививки не что иное, как ответ иммунитета на вирус. Их не нужно лечить – в подавляющем большинстве случаев они проходят сами собой.

Организм в силу индивидуальных особенностей может отреагировать на отдельные компоненты вакцины от гриппа. В некоторых случаях появляется реакция на вирусный белок, что крайне редко обусловливает появление аутоиммунных болезней.

Какие могут быть осложнения после вакцинации от гриппа?
Какие могут быть осложнения после вакцинации от гриппа?. Фото: pixabay.com

Противопоказания

Чтобы минимизировать неблагоприятные последствия, следует перед вакцинацией обратиться за консультацией к врачу. Если человек страдает инфекционным заболеванием в острой фазе, это считается противопоказанием. Прививку можно будет сделать только в период ремиссии или сразу после окончательного выздоровления.

В числе прививочных противопоказаний:

  • Наличие аллергии на определенные продукты питания, например на яйца;
  • Наличие аллергии на желатин и компоненты антибиотиков.

Все перечисленные выше случаи следует обсуждать и согласовывать с лечащим врачом.

Возраст менее 0,5 лет – тоже противопоказание: маленьким детям не делают прививку от вируса гриппа.

После вакцинации

Сразу же после вакцинации рекомендуется на некоторое время остаться в медицинском учреждении – например, в приемном покое. Необходимо следить за ощущениями в течение 15-20 минут. Такого времени хватит для того, чтобы оценить риск аллергии и возможную необходимость в экстренной медицинской помощи.

Место, куда была сделана инъекция:

  • Не рекомендуется мочить в течение 24 часов после вакцинации;
  • Не следует расчесывать, чтобы исключить риск инфицирования.

Как уже отмечалось, на выработку антител после вакцинирования от вируса уходит от 1 до 2 недель. В этот период шансы инфицироваться по-прежнему высоки. С учетом этого после вакцинации:

  • Не рекомендуется посещать общественные места с большим скоплением людей;
  • Следует применять средства индивидуальной защиты.

Также врачи рекомендуют соблюдать определенные ограничения в питании, которые могут называться профилактической диетой, на протяжении 24 часов. Стоит исключить:

  • Жирные продукты;
  • Блюда с большим количеством соли;
  • Острые и копченые блюда.

Алкоголь после вакцинации не стоит употреблять на протяжении нескольких дней. Это поможет минимизировать возможную нагрузку на органы, в том числе на печень.

Какие ограничения после прививки?
Какие ограничения после прививки? . Фото: pixabay.com

Работает ли прививка от гриппа против коронавируса?

В 2022 году используется новая вакцина, действенная в борьбе сразу против 4 штаммов гриппа, тогда как обычная прививка охватывала только 3 штамма. Сделать прививку от гриппа с таким составом смогут люди в возрасте от 65 лет.

Медики рекомендуют вакцинироваться от гриппа в сентябре 2022 года для снижения возможного риска заражения коронавирусной инфекцией. В их числе – специалисты ВОЗ. Заместитель руководителя организации Стейси Шульц-Черри отмечает, что медицинское сообщество не может прогнозировать ситуацию вокруг гриппа в условиях пандемии ковид-19, однако подчеркивает важность прививки в этом году.

По результатам исследования удалось установить, что в сентябре 2022 года существует возможность одновременного заражения коронавирусной инфекцией и гриппом. Это может повлечь за собой осложнения и делает процесс лечения трудным.

Прививка от гриппа обеспечит организму дополнительную защиту и даст возможность выявить факт инфицирования COVID-19.

ВАЖНО: Через какое время делать прививку от гриппа после вакцинации от COVID-19?

Между вакцинацией против гриппа и против коронавируса необходим временной интервал не менее 1 месяца. За этот период организм адаптируется к прививке и обеспечит выработку достаточного количества антител.

Защитит ли прививка от гриппа от COVID-19?
Защитит ли прививка от гриппа от COVID-19?. Фото: pixabay.com

Адреса и график работы мобильных прививочных пунктов Санкт-Петербурга

Вакцина против вируса гриппа «Ультрикс Квадри» показана:

  • Взрослым мужчинам и женщинам моложе 60 лет;
  • Для детей в возрасте от полугода.
  • Этот препарат имеет расширенный спектр действия.

Сделать прививку от гриппа в Санкт-Петербурге можно в мобильных пунктах у метро. Они открылись в сентябре 2022 года. В наличии — вакцины «Ультракс», Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс», последняя закупается за счет районов.

В Санкт-Петербурге в сентябре также можно сделать прививку «Совигрипп» и «Флю-М». В городские медучреждения уже поставлены 199 046 дозы вакцины «Совигрипп» для беременных и 594 110 дозы вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых. Данные вакцины предназначены только для взрослых людей.

В 2022 году власти не опубликовали единый график выездных пунктов вакцинации. Возможно, что в нынешнем году мобильные пункты будут работать по прежнему графику. Ниже представлен график работы передвижных пунктов вакцинации за минувший год.

«Комендантский проспект»:

  • 21.09, 23.09 - с 17:00 до 20:00;
  • 25.09 - с 14:30 до 19:00;
  • 27.09 и 30.09 - с 17:00 до 20:00.

Станция метро «Пионерская»:

  • 21, 22, 28 и 29.09 - с 14:30 до 19:00.

«Старая Деревня»:

  • 18, 21, 22, 23, 28, 29 и 30.09 - с 14:30 до 19:00.

«Черная речка»:

  • 24.09, 27.09 - с 14:30 до 19:00.

Метро «Беговая»:

  • 20.09, 24.09 - с 14:30 до 19:00.

Мобильные пункты в спб в сентябре будут работать не только у метро, но и на базе петербургских торговых центров, расположенных по следующим адресам:

  • Невский пр-т, д. 116;
  • Полюстровский пр-т, д. 84;
  • Пр-т Энгельса, д. 154;
  • Якорная улица, д. 5А;
  • Петергофское шоссе, д. 51;
  • Торфяная дорога, д. 2;
  • Красного Текстильщика ул., д.12В;
  • Коломяжский пр-т, д. 17;
  • Выборгское шоссе, д. 214;
  • Коллонтай ул., д. 3В;
  • Маршала Жукова пр-т, д. 21;
  • Б-р Новаторов, д. 11;
  • Приморский пр-т, д. 72.
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