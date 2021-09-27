Где и когда в Санкт-Петербурге можно вакцинироваться от гриппа

Кому можно делать прививку от гриппа? Как и где прививаться Какая может быть реакция после прививки? Работает ли прививка от гриппа против коронавируса? ВАЖНО: Через какое время делать прививку от гриппа после вакцинации от COVID-19? Адреса и график работы мобильных прививочных пунктов Санкт-Петербурга

Вакцинация от гриппа в Санкт-Петербурге уже началась в 2022 году. Сделать прививку жители города могут в мобильных пунктах в ТЦ и у метро, в поликлиниках, где ведется предварительная запись. Какие особенности у сезонной вакцинации в этом году, почему она актуальна и зачем нужна?

Кому можно делать прививку от гриппа? Грипп – сезонное заболевание, которое распространяется активными темпами. Вирусу подвержены люди всех возрастов, в особенности пожилые мужчины и женщины от 65 лет, маленькие дети, будущие мамы. В группе риска также: Люди, имеющие ряд хронических заболеваний;

Дети, которые ходят в дошкольные учреждения и учебные заведения;

Курящие мужчины и женщины;

Люди, страдающие сердечными и легочными заболеваниями. Вакцинация беременных от заболевания проводится на определенном сроке – как минимум после 14-15 недели. Будущим мамам доступны вакцины любых видов, кроме интраназальной. Настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа в сентябре работникам медицинской сферы. Прививка от гриппа им необходима в целях защиты – она снижает вероятность инфицирования в условиях возможных тесных контактов с уже заболевшими людьми. Кроме того, вакцинация от заболевания рекомендована работникам сфер ЖКХ, транспорта и образования. В целом в сентябре 2022 года предполагается охватить за счет прививочной кампании минимум 60% населения России. Кому делать прививку от гриппа? . Фото: pixabay.com Как и где прививаться Прививку от гриппа в Санкт-Петербурге в сентябре можно сделать в поликлинике, расположенной по месту жительства. Вакцинация вот уже несколько лет проводится бесплатно. Для того, чтобы ее пройти, потребуются следующие документы: Паспорт;

СНИЛС;

Полис ОМС. С этими документами следует прийти на прием к участковому врачу-терапевту. В сентябре в Петербурге можно сделать прививку от гриппа Также привиться от гриппа можно в мобильных пунктах - в сентябре они работают, коммерческих медицинских центрах. Под присмотром медицинского работника должны проходить вакцинацию от вируса: Люди в возрасте до 18 лет ;

Люди, страдающие аллергическими заболеваниями;

Мужчины и женщины с хроническими заболеваниями. Представителям других категорий граждан также рекомендуется перед прививкой проконсультироваться со специалистом-медиком, рассказав ему об особенностях организма. Речь может идти о перенесенных заболеваниях, травмах. После изучения анамнеза, а также индивидуальной реакции организма на другие прививки врач сможет принять решение о целесообразности вакцинации. Медики советуют прививаться от вируса гриппа до начала распространения заболевания, отмечая, что на выработку антител уходит несколько недель. Оптимальный вариант – планировать вакцинацию на конец сентября или на начало октября. Маленьким детям до 12 лет следует прививаться от гриппа заранее – для них вакцина делится на две порции, между ними есть интервал, составляющий порядка 3-4 недель. Какая может быть реакция после прививки? В ряде случаев после вакцинации от гриппа организм может отреагировать индивидуально – в виде характерных симптомов: Незначительное повышение температуры тела;

Головные боли;

Общее недомогание. Перечисленные симптомы после прививки не что иное, как ответ иммунитета на вирус. Их не нужно лечить – в подавляющем большинстве случаев они проходят сами собой. Организм в силу индивидуальных особенностей может отреагировать на отдельные компоненты вакцины от гриппа. В некоторых случаях появляется реакция на вирусный белок, что крайне редко обусловливает появление аутоиммунных болезней. Какие могут быть осложнения после вакцинации от гриппа? . Фото: pixabay.com Противопоказания Чтобы минимизировать неблагоприятные последствия, следует перед вакцинацией обратиться за консультацией к врачу. Если человек страдает инфекционным заболеванием в острой фазе, это считается противопоказанием. Прививку можно будет сделать только в период ремиссии или сразу после окончательного выздоровления. В числе прививочных противопоказаний: Наличие аллергии на определенные продукты питания, например на яйца;

Наличие аллергии на желатин и компоненты антибиотиков. Все перечисленные выше случаи следует обсуждать и согласовывать с лечащим врачом. Возраст менее 0,5 лет – тоже противопоказание: маленьким детям не делают прививку от вируса гриппа. После вакцинации Сразу же после вакцинации рекомендуется на некоторое время остаться в медицинском учреждении – например, в приемном покое. Необходимо следить за ощущениями в течение 15-20 минут. Такого времени хватит для того, чтобы оценить риск аллергии и возможную необходимость в экстренной медицинской помощи. Место, куда была сделана инъекция: Не рекомендуется мочить в течение 24 часов после вакцинации;

Не следует расчесывать, чтобы исключить риск инфицирования. Как уже отмечалось, на выработку антител после вакцинирования от вируса уходит от 1 до 2 недель. В этот период шансы инфицироваться по-прежнему высоки. С учетом этого после вакцинации: Не рекомендуется посещать общественные места с большим скоплением людей;

Следует применять средства индивидуальной защиты. Также врачи рекомендуют соблюдать определенные ограничения в питании, которые могут называться профилактической диетой, на протяжении 24 часов. Стоит исключить: Жирные продукты;

Блюда с большим количеством соли;

Острые и копченые блюда. Алкоголь после вакцинации не стоит употреблять на протяжении нескольких дней. Это поможет минимизировать возможную нагрузку на органы, в том числе на печень. Какие ограничения после прививки? . Фото: pixabay.com Работает ли прививка от гриппа против коронавируса? В 2022 году используется новая вакцина, действенная в борьбе сразу против 4 штаммов гриппа, тогда как обычная прививка охватывала только 3 штамма. Сделать прививку от гриппа с таким составом смогут люди в возрасте от 65 лет. Медики рекомендуют вакцинироваться от гриппа в сентябре 2022 года для снижения возможного риска заражения коронавирусной инфекцией. В их числе – специалисты ВОЗ. Заместитель руководителя организации Стейси Шульц-Черри отмечает, что медицинское сообщество не может прогнозировать ситуацию вокруг гриппа в условиях пандемии ковид-19, однако подчеркивает важность прививки в этом году. По результатам исследования удалось установить, что в сентябре 2022 года существует возможность одновременного заражения коронавирусной инфекцией и гриппом. Это может повлечь за собой осложнения и делает процесс лечения трудным. Прививка от гриппа обеспечит организму дополнительную защиту и даст возможность выявить факт инфицирования COVID-19. ВАЖНО: Через какое время делать прививку от гриппа после вакцинации от COVID-19? Между вакцинацией против гриппа и против коронавируса необходим временной интервал не менее 1 месяца. За этот период организм адаптируется к прививке и обеспечит выработку достаточного количества антител. Защитит ли прививка от гриппа от COVID-19? . Фото: pixabay.com Адреса и график работы мобильных прививочных пунктов Санкт-Петербурга Вакцина против вируса гриппа «Ультрикс Квадри» показана: Взрослым мужчинам и женщинам моложе 60 лет;

Для детей в возрасте от полугода.

Этот препарат имеет расширенный спектр действия. Сделать прививку от гриппа в Санкт-Петербурге можно в мобильных пунктах у метро. Они открылись в сентябре 2022 года. В наличии — вакцины «Ультракс», Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс», последняя закупается за счет районов. В Санкт-Петербурге в сентябре также можно сделать прививку «Совигрипп» и «Флю-М». В городские медучреждения уже поставлены 199 046 дозы вакцины «Совигрипп» для беременных и 594 110 дозы вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых. Данные вакцины предназначены только для взрослых людей. В 2022 году власти не опубликовали единый график выездных пунктов вакцинации. Возможно, что в нынешнем году мобильные пункты будут работать по прежнему графику. Ниже представлен график работы передвижных пунктов вакцинации за минувший год. «Комендантский проспект»: 21.09, 23.09 - с 17:00 до 20:00;

25.09 - с 14:30 до 19:00;

27.09 и 30.09 - с 17:00 до 20:00. Станция метро «Пионерская»: 21, 22, 28 и 29.09 - с 14:30 до 19:00. «Старая Деревня»: 18, 21, 22, 23, 28, 29 и 30.09 - с 14:30 до 19:00. «Черная речка»: 24.09, 27.09 - с 14:30 до 19:00. Метро «Беговая»: 20.09, 24.09 - с 14:30 до 19:00. Мобильные пункты в спб в сентябре будут работать не только у метро, но и на базе петербургских торговых центров, расположенных по следующим адресам: Невский пр-т, д. 116;

Полюстровский пр-т, д. 84;

Пр-т Энгельса, д. 154;

Якорная улица, д. 5А;

Петергофское шоссе, д. 51;

Торфяная дорога, д. 2;

Красного Текстильщика ул., д.12В;

Коломяжский пр-т, д. 17;

Выборгское шоссе, д. 214;

Коллонтай ул., д. 3В;

Маршала Жукова пр-т, д. 21;

Б-р Новаторов, д. 11;

Приморский пр-т, д. 72.