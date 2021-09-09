newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2021, 13:59

Published 9 сентября 2021, 13:59

Modified 16 сентября 2022, 20:56

Updated 16 сентября 2022, 20:56

ЕР: деньги на реализацию капремонта школ в регионах заложены в бюджет

ЕР: деньги на реализацию капремонта школ в регионах заложены в бюджет

9 сентября 2021, 13:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Правительство и «Единая Россия» вместе реализуют серьезные инфраструктурные проекты и программы капитального ремонта школ в российской глубинке. В своей народной программе партия отразила обе идеи.

На следующую неделю единороссы запланировали заседание с участием федеральных министров. На нем поговорят о проекте бюджета на 2022 год и период 2023-2024 гг., а также обсудят указанные выше вопросы. В партии обещают заложить в бюджете деньги на эти проекты в полном объеме, пишет nashgorod.ru.

Принципиально новый инструмент развития российской провинции поддерживает и президент Владимир Путин. Для регионов станет доступным оформление инфраструктурных бюджетных займов по ставке до 3% годовых и сроком погашения 15 лет, сказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Строительство и капитальный ремонт учебных заведений - это не менее важная программа. Так, 1 300 новых школ возведут в РФ до конца 2024 года. В них смогут учиться свыше миллиона мальчиков и девочек.

Помощь в развитии творческого подхода к реконструкции образовательных учреждений должно оказывать и правительство. Конкурс лучших реализованных проектов этому способствует. Победившие школы получат дополнительные инвестиции на развитие образовательной среды, заверила сопредседатель Общероссийского народного фронта, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Ключевая роль в законодательном обеспечении программ строительства и капитального ремонта школ отведена парламентариям-единороссам. Именно они и должны впредь контролировать все принятые проекты с точки зрения хода их реализации, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

В прошлом «Единая Россия» предложила главе государства дать старт программе развития инфраструктурных проектов в российской глубинке. Проекты необходимо обеспечить всеми требующимися ресурсами. Путин идею одобрил. В нижней палате парламента единогласно в третьем чтении поддержали законопроект. Произошло это девятого июня. На съезде партии 19 июня российский лидер распорядился продлить программу до 2026 года и увеличить ее бюджет.

В ходе съезда «Единой России» президент потребовал создать проект по капитальному ремонту школ на ближайшие пять лет. Возведение новых учебных заведений и капремонт имеющихся партия закрепила в народной программе. Единороссы уже выслали в Минпросвещения список из 7 200 школ, где нужен капитальный ремонт. Каждый этап работ, от проекта до приемки, в регионах будут контролировать представители рабочих групп. Эти структуры созданы отделениями единороссов вместе с министерством и родительским сообществом, сообщает сайт ER.ru.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика