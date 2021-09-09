ЕР: деньги на реализацию капремонта школ в регионах заложены в бюджет

Posted 9 сентября 2021, 13:59
Published 9 сентября 2021, 13:59
Modified 16 сентября 2022, 20:56
Updated 16 сентября 2022, 20:56
На следующую неделю единороссы запланировали заседание с участием федеральных министров. На нем поговорят о проекте бюджета на 2022 год и период 2023-2024 гг., а также обсудят указанные выше вопросы. В партии обещают заложить в бюджете деньги на эти проекты в полном объеме, пишет nashgorod.ru.
Принципиально новый инструмент развития российской провинции поддерживает и президент Владимир Путин. Для регионов станет доступным оформление инфраструктурных бюджетных займов по ставке до 3% годовых и сроком погашения 15 лет, сказал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Строительство и капитальный ремонт учебных заведений - это не менее важная программа. Так, 1 300 новых школ возведут в РФ до конца 2024 года. В них смогут учиться свыше миллиона мальчиков и девочек.
Помощь в развитии творческого подхода к реконструкции образовательных учреждений должно оказывать и правительство. Конкурс лучших реализованных проектов этому способствует. Победившие школы получат дополнительные инвестиции на развитие образовательной среды, заверила сопредседатель Общероссийского народного фронта, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
Ключевая роль в законодательном обеспечении программ строительства и капитального ремонта школ отведена парламентариям-единороссам. Именно они и должны впредь контролировать все принятые проекты с точки зрения хода их реализации, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.
В прошлом «Единая Россия» предложила главе государства дать старт программе развития инфраструктурных проектов в российской глубинке. Проекты необходимо обеспечить всеми требующимися ресурсами. Путин идею одобрил. В нижней палате парламента единогласно в третьем чтении поддержали законопроект. Произошло это девятого июня. На съезде партии 19 июня российский лидер распорядился продлить программу до 2026 года и увеличить ее бюджет.
В ходе съезда «Единой России» президент потребовал создать проект по капитальному ремонту школ на ближайшие пять лет. Возведение новых учебных заведений и капремонт имеющихся партия закрепила в народной программе. Единороссы уже выслали в Минпросвещения список из 7 200 школ, где нужен капитальный ремонт. Каждый этап работ, от проекта до приемки, в регионах будут контролировать представители рабочих групп. Эти структуры созданы отделениями единороссов вместе с министерством и родительским сообществом, сообщает сайт ER.ru.