ЕР: деньги на реализацию капремонта школ в регионах заложены в бюджет

В ходе съезда «Единой России» президент потребовал создать проект по капитальному ремонту школ на ближайшие пять лет. Возведение новых учебных заведений и капремонт имеющихся партия закрепила в народной программе. Единороссы уже выслали в Минпросвещения список из 7 200 школ, где нужен капитальный ремонт. Каждый этап работ, от проекта до приемки, в регионах будут контролировать представители рабочих групп. Эти структуры созданы отделениями единороссов вместе с министерством и родительским сообществом, сообщает сайт ER.ru.