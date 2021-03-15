Альбина Джанабаева призналась, что ждет еще одного ребенка от Меладзе

Posted 15 марта 2021, 20:51
Published 15 марта 2021, 20:51
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
Экс-участница популярного коллектива «ВИА Гра» целую неделю подогревала интригу, обещая интернет-аудитории поделиться с ней крайне интересной новостью. Фанаты считали, что певица анонсирует новый клип или объявит о новом витке сольной карьеры (после ухода из группы Джанабаева, несмотря на надежды фанатов, так и не выдала ни одного яркого хита). Однако все оказалось гораздо интереснее: исполнительница опубликовала в Instagram снимок, на котором отчетливо видно – она ждет ребенка.
«В ожидании», - подписала она фотографию.
Несмотря на то, что срок беременности уже порядочный, певица не стала оглашать пол ребенка.
Стоит заметить, что для Меладзе это будет уже шестой ребенок. От брака с Ириной Малухиной у него подрастают три взрослые дочки (также у пары был сын, но он скончался спустя 10 дней после появления на свет). От Альбины Джанабаевой, с которой он начал встречаться еще до развода с первой женой у него двое детей – Константин и Лука. Интересно, что Константин появился на свет в 2004 году, в то время как о разводе с Ириной Меладзе заявил только в 2009 (бракоразводный процесс завершился еще через три года).