Альбина Джанабаева призналась, что ждет еще одного ребенка от Меладзе

Стоит заметить, что для Меладзе это будет уже шестой ребенок. От брака с Ириной Малухиной у него подрастают три взрослые дочки (также у пары был сын, но он скончался спустя 10 дней после появления на свет). От Альбины Джанабаевой, с которой он начал встречаться еще до развода с первой женой у него двое детей – Константин и Лука. Интересно, что Константин появился на свет в 2004 году, в то время как о разводе с Ириной Меладзе заявил только в 2009 (бракоразводный процесс завершился еще через три года).