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Posted 15 марта 2021, 20:51

Published 15 марта 2021, 20:51

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Альбина Джанабаева призналась, что ждет еще одного ребенка от Меладзе

15 марта 2021, 20:51
Певица поделилась радостным известием с подписчиками.

Экс-участница популярного коллектива «ВИА Гра» целую неделю подогревала интригу, обещая интернет-аудитории поделиться с ней крайне интересной новостью. Фанаты считали, что певица анонсирует новый клип или объявит о новом витке сольной карьеры (после ухода из группы Джанабаева, несмотря на надежды фанатов, так и не выдала ни одного яркого хита). Однако все оказалось гораздо интереснее: исполнительница опубликовала в Instagram снимок, на котором отчетливо видно – она ждет ребенка.

«В ожидании», - подписала она фотографию.

Несмотря на то, что срок беременности уже порядочный, певица не стала оглашать пол ребенка.

Стоит заметить, что для Меладзе это будет уже шестой ребенок. От брака с Ириной Малухиной у него подрастают три взрослые дочки (также у пары был сын, но он скончался спустя 10 дней после появления на свет). От Альбины Джанабаевой, с которой он начал встречаться еще до развода с первой женой у него двое детей – Константин и Лука. Интересно, что Константин появился на свет в 2004 году, в то время как о разводе с Ириной Меладзе заявил только в 2009 (бракоразводный процесс завершился еще через три года).

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