В России 37% жителей мечтают о должности чиновника

Posted 12 марта 2021, 12:20
Published 12 марта 2021, 12:20
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
Татарстан
Жители Казани оказались на последнем месте рейтинга мечтающих о должности чиновника. Как пишет inkazan.ru, опрос показал, что в столице РТ только 26% респондентов заинтересованы в этой работе. Самый высокий процент оказался в Краснодаре - там о карьере в госаппарате мечтают 73% опрошенных.
Башкирия
Журналисты Mkset проводят социальный эксперимент. Редакция готова прожить месяц на прожиточный минимум - в Уфе он 10,6 тысяч рублей. Участники будут покупать еду, оплачивать товары и услуги, платить налоги и счета по ЖКХ только в пределах этой суммы.
Нижегородская область
В Нижегородской области родители школьников пожаловались на замдиректора учреждения. Как пишет NewsNN, женщина заказывала продукты для школьной столовой с учетом “мертвых душ” и забирала излишки себе домой. Теперь ей может грозить уголовное наказание.
Удмуртия
Экс-главу Госконтроля Удмуртии Ольгу Филиппову отправили под домашний арест на два месяца, пишет udm-info.ru. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ - растрата с использованием служебного положения.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону из ковидного госпиталя уволят более 50 врачей-ординаторов, пишет rostovgazeta.ru. Решение связано с сокращением числа пациентов с коронавирусной инфекцией - из 700 коек в больнице заняты только 300.
Приморье
Журналисты vostokmedia.com выяснили, почему приморцы продолжают пользоваться услугами ломбардов. По мнению экономистов, такая тенденция связана с нестабильной внутренней экономикой. Зачастую, людям проще сдать в ломбард ненужное кольцо прабабушки и забыть о нем, а не платить кредиты.
Омская область
В Омске загорелся завод с кислородными баллонами. Как пишет gorod55.ru, пожар распространился на 700 квадратных метров, в том числе перекинувшись на крышу. В здании частично обрушилась кровля. Прибывшим на место пожарным удалось вынести из здания 26 кислородных баллонов.
Оренбургская область
Сироты из Кувандыка пять лет не могут получить жилье. Издание 56orb.ru пишет, что чиновники с 2016 года игнорировали трех человек, которые состояли на муниципальном жилищном учете. После жалобы в прокуратуру состоялся суд, который постановил обеспечить сирот собственными квартирами.
Карелия
Учитель истории и по совместительству социальный педагог в карельской школе отделался штрафом за избиение учеников в младших классах. Как сообщает karelinform.ru, наказание составило 20 тысяч рублей. Мужчина собирается обжаловать решение суда - по его словам, дети вели себя провокационно и всё придумали.
Тюменская область
Многодетная мать отказалась уезжать из аварийного дома, из которого эвакуировали всех жителей. Как пишет nashgorod.ru, женщина 11 лет стоит в очереди на новое жилье, но за это время никуда не продвинулась. Она опасается, что потеряет единственную квартиру и останется с четырьмя детьми в пустом доме без возможности водить их в школу и сад.
Хабаровский край
В Хабаровском крае начали стерилизовать и вакцинировать бездомных животных. Как сообщает transsibinfo.com, специалисты планируют отловить около двухсот кошек и собак. В 2020 году на эти цели выделили всего полмиллиона рублей, а в этом - в четыре раза больше.
Ставропольский край
Фермер из Ставрополья подал иск к Министерству имущества и казакам на 27 миллионов рублей. Как пишет newstracker.ru, обстоятельства возникновения претензий пока неизвестны. Мужчина выращивает зерновые культуры, в настоящее время в отношении него возбуждены три исполнительных производства, сумма которых превышает 750 тысяч рублей.
Челябинская область
Челябинская область оказалась в «красной зоне» из-за ограничений свободы слова СМИ. Как пишет kursdela.biz, доклад подготовил портал Runet.report, который борется за свободу слова в интернете. За прошлый год в регионе регионе возбудили одно уголовное дело. Также зафиксировано 14 случаев административного давления и 39 фактов цензуры в отношении СМИ.
ХМАО
В Сургуте скончался ученик школы № 31, получивший травму в бассейне, пишет muksun.fm. В состоянии комы мальчик находился с 3 февраля, после того как на уроке физкультуры во время занятия по плаванию ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Ранее сообщалось, что директор школы № 31 уволилась с должности руководителя.
Волгоградская область
В Волжском под суд пошел 45-летний бывший генеральный директор коммерческой организации. Мужчина специально ухудшал финансовое состояние фирмы, чтобы довести ее до банкротства. Как пишет novostivolgograda.ru, коммерсант свою вину не признает. Прокуратура направила дело в Волжский городской суд. Экс-директору за преднамеренное банкротство своей организации грозит до шести лет лишения свободы.
Свердловская область
Шесть подростков, которые сбежали из реабилитационного центра в Екатеринбурге, разыскивают все полицейские города. Как пишет издание tagilcity.ru, на побег они решились, чтобы «развлечься».
Хакасия
Нарушения в организации питания детей обнаружены в ходе проверки, проведенной Абаканской транспортной прокуратурой. Как сообщает newkhakasiya.online, в адрес директора образовательного учреждения внесено требование об устранении выявленных нарушений. Виновные в них сотрудники понесли дисциплинарное наказание.
Сибирь
В Новосибирске крупный пес набросился на двух девочек, которые катались с горки. Он повалил одного ребенка на снег и пытался растерзать ее комбинезон зубами. Детей спасли проезжавшие мимо водители. Двое мужчин оттащили собаку и забрали девочек, пишет atas.info. Напавшая на детей собака, вероятнее всего, сбежала из дома.