В России 37% жителей мечтают о должности чиновника

Многодетная мать отказалась уезжать из аварийного дома, из которого эвакуировали всех жителей. Как пишет nashgorod.ru, женщина 11 лет стоит в очереди на новое жилье, но за это время никуда не продвинулась. Она опасается, что потеряет единственную квартиру и останется с четырьмя детьми в пустом доме без возможности водить их в школу и сад.