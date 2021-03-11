В Петербурге ковид-диссиденту отказали в иске на полмиллиона рублей

Posted 11 марта 2021, 12:38
Published 11 марта 2021, 12:38
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
Житель Петербурга рассказал о нравственных страданиях, через которые прошел, когда ему не разрешили распечатать в библиотеке документы. Мужчина пояснил, что в октябре 2020 года три раза приходил в библиотеку №4 в Красногвардейском районе, но его не пустили в помещение.
Во время визитов в библиотеку петербуржец был без маски и перчаток. Представители библиотеки утверждают, что предложили мужчине средства индивидуальной защиты, но он от них отказался, пишет «АиФ-Петербург».
В исковых требованиях жителю Петербурга тоже отказали.