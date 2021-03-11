В Петербурге ковид-диссиденту отказали в иске на полмиллиона рублей

Житель Петербурга рассказал о нравственных страданиях, через которые прошел, когда ему не разрешили распечатать в библиотеке документы. Мужчина пояснил, что в октябре 2020 года три раза приходил в библиотеку №4 в Красногвардейском районе, но его не пустили в помещение.