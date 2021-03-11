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Posted 11 марта 2021, 12:38

Published 11 марта 2021, 12:38

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

В Петербурге ковид-диссиденту отказали в иске на полмиллиона рублей

11 марта 2021, 12:38
Мужчина попытался обратиться в суд с иском к детской библиотеке.

Житель Петербурга рассказал о нравственных страданиях, через которые прошел, когда ему не разрешили распечатать в библиотеке документы. Мужчина пояснил, что в октябре 2020 года три раза приходил в библиотеку №4 в Красногвардейском районе, но его не пустили в помещение.

Во время визитов в библиотеку петербуржец был без маски и перчаток. Представители библиотеки утверждают, что предложили мужчине средства индивидуальной защиты, но он от них отказался, пишет «АиФ-Петербург».

В исковых требованиях жителю Петербурга тоже отказали.

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#Общество#Новости
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