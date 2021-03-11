Елена Ваенга показала, как выглядела в детстве

Фанаты с трудом узнали на черно-белых снимках будущую певицу, однако, приглядевшись, отметили, что ее восьмилетний сын Иван очень похож на Елену в детстве. К слову, такого же мнения придерживается и сама Ваенга – она не раз упоминала об этом в соцсетях.