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Posted 11 марта 2021, 20:59

Published 11 марта 2021, 20:59

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

Елена Ваенга показала, как выглядела в детстве

11 марта 2021, 20:59
Певица опубликовала несколько фотографий из раннего детства.

44-летняя звезда отечественной эстрады выложила в Instagram очередную подборку архивных снимков. На этот раз пришел черед фотографий из раннего детства Ваенги. На первом фото маленькую Елену нарядили в клетчатое платьице – коротко стриженая девочка в момент фотографии сжимает в руках игрушечную утку. На втором снимке девочка, одетая в костюм с олимпийским мишкой, позирует на фоне советского серванта и телевизора «Чайка».

Фанаты с трудом узнали на черно-белых снимках будущую певицу, однако, приглядевшись, отметили, что ее восьмилетний сын Иван очень похож на Елену в детстве. К слову, такого же мнения придерживается и сама Ваенга – она не раз упоминала об этом в соцсетях.

«Лицо с детства уже было взрослым как сейчас», «Одно лицо с сыном», «Ванечка! Мальчик мамин, счастливый будет!», - делятся мнением подписчики.

Напомним, недавно звезда российского шансона в очередной раз стала гостьей телепередачи «Судьба человека». В беседе с Борисом Корчевниковым она рассказывала о том, что не приемлет гламурный образ жизни, который ведут представители российского шоу-бизнеса. По словам Ваенги, она не смогла долго находиться среди столичного бомонда, и потому осталась жить в Санкт-Петербурге.

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#Общество#Новости
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