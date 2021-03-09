В России предложили льготы для пенсионеров, которыми они вряд ли воспользуются

Получается, что для того, чтобы съездить на полуостров на десять дней, пенсионеру надо заплатить больше, чем он получает. Если ко всему этому добавить расходы на коммунальные услуги и продукты питания, на которые пожилые люди ежемесячно тратят свою пенсию, то об отдыхе на берегу моря можно вообще забыть.