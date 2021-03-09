В России предложили льготы для пенсионеров, которыми они вряд ли воспользуются

Posted 9 марта 2021, 10:00
Published 9 марта 2021, 10:00
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров. Как думаете, в чем нуждаются пожилые люди по мнению депутатов? Правильно, в скидке на Ж/Д билеты.
Куда поедут пенсионеры? Теоретически, в Крым или Краснодарский край, например. Один билет туда - отдыхать, второй обратно, чтобы вернуться. Но хватит ли пенсии, чтоб получить полноценный отдых? Давайте посчитаем.
Размер средней пенсионной выплаты у нас составляет 15 тыс. руб. А десятидневный экономный отдых в Крыму на двоих - 31 тыс. руб. Делим пополам, выходит 15,5 тыс. руб. И это без учета стоимости поездки, за которую пенсионерам придется заплатить 50%.
Получается, что для того, чтобы съездить на полуостров на десять дней, пенсионеру надо заплатить больше, чем он получает. Если ко всему этому добавить расходы на коммунальные услуги и продукты питания, на которые пожилые люди ежемесячно тратят свою пенсию, то об отдыхе на берегу моря можно вообще забыть.
Так зачем тогда вводить льготу, от которой нет смысла? Как считает депутат Иван Сухарев, это необходимо, чтобы пенсионеры имели возможность поехать в гости к родственникам, проживающим в других регионах России.
Возможно, его слова и имели бы смысл, если бы льгота предусматривала 100-процентное снижение стоимости билета, а не 50-процентное как предлагается. Не стоит забывать также, что у нас есть пенсионеры, которым для передвижения нужен сопровождающий. Но тут нет даже намека на льготы.
Если в Госдуме решили поддержать пожилых людей, то стоило бы поднять вопрос пересмотра пенсионного возраста в сторону уменьшения, в чем действительно нуждаются наши граждане. Или на это нет денег, как на индексацию пенсий работающим пенсионерам?
Так или иначе, предложение о введении новой льготы больше напоминает попытку малозатратный и малоэффективный подкуп электората перед предстоящими выборами в Госдуму, нежели меру поддержки пенсионеров.
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